Se revela otra faceta de Pinkan Mambo, se destaca el trato que le dio a su suegra

Jacarta – Mambo crema Se ha vuelto a robar la atención del público, no por su habitual sensación o polémica, sino por su cálida actitud hacia su suegra.

Rara vez se les ve juntos, recientemente Pinkan apareció en vivo en las redes sociales con la madre de su esposo, Arya Khan. Este momento muestra otro lado de esta ex integrante de Queen que está lejos de ser arrogante. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En la transmisión, se vio a Pinkan charlando casualmente con su suegra quien se encontraba en una casa sencilla, mientras la propia Pinkan estaba en casa. Aunque viven en condiciones diferentes, Pinkan muestra una actitud respetuosa y afectuosa.

Al no verse desde hacía mucho tiempo, Pinkan abrió la conversación preguntando sobre las novedades y las actividades diarias de su suegra. La interacción entre los dos se siente íntima y sincera.

«Te extraño mucho, hace mucho que no te veo», dijo Pinkan, citado el jueves 9 de octubre de 2025.

«Ven aquí si me extrañas, yo también te extraño. Te extraño», respondió su suegra.

La cálida atmósfera estaba coloreada por los chistes de Arya burlándose de sus dos mujeres favoritas.

«Al igual que Roma, la canción trata sobre la pérdida. Todo el mundo pierde, esa persona está ahí», dijo Arya, haciendo reír a Pinkan y a su madre.

En ese momento, Pinkan también le ofreció a su suegra quedarse en su casa.

«No quiero quedarme aquí, Mah. Quédate aquí», dijo en voz baja.

Sin embargo, su suegro se negó alegando que estaba ocupado reparando la casa.

«Es una molestia, Pink. La casa aún no está terminada, cuando esté terminada estará limpia y luego regresaremos a Sono», explicó su suegra.

Pinkan preguntó entonces si sus suegros seguían vendiendo. Cuando descubrió que su madre estaba de vacaciones, Pinkan espontáneamente le pidió a Arya que la ayudara a vender en el mercado.

«Arya me dijo que lo vendiera, mamá», dijo Pinkan.

La cercanía y sencillez de la relación entre Pinkan y su suegra conmovió a los internautas. Mucha gente elogia la actitud humilde de Pinkan a pesar de vivir en el lujo y tener el estatus de artista.

«Saluda a Pinkan… aunque a veces cuando hablas no conectas. Pero cuando hablas con tus suegros, Pinkan es muy respetuoso», escribió un internauta.

«Esto es lo que se siente al ser aceptada por tu suegra… qué feliz mbaaaa mambo», otro comentario.