Se revela la magia de las Tortugas Ninja: The Gathering Cards

Magia: La reunión ha presentado su próxima asociación crossover a gran escala y ésta está repleta de poder de tortuga.

Durante un panel presentado por Wizards of the Coast’s Magic: The Gathering y SupremoEn Nickelodeon en la Comic Con de Nueva York el viernes, el equipo de desarrollo detrás de la tarjeta de mesa propiedad de Hasbro reveló un nuevo set basado en «Tortugas Ninjas mutantes adolescentes.” El equipo marca lo último para Magic, que ha lanzado crossovers con Sonic the Hedgehog, “Final Fantasy”, Spider-Man y más solo este año.

Según la descripción de Wizards of the Coast para el próximo set, que debutará el próximo mes de marzo: «La franquicia Teenage Mutant Ninja Turtles abarca generaciones, tanto en sus medios como en sus fanáticos. Con este set, nos acercamos a los jugadores nuevos y antiguos para ofrecerles un nuevo estilo de Magic. Si eres un fanático acérrimo del arte de Kevin Eastman o un superfan de las Tortugas que adora sus recientes encarnaciones animadas, hay una carta en este set para ti. Esta El set se basa en toda la historia de los medios de las Tortugas Ninja y ofrece una amplia gama de productos a juego. Las nuevas ofertas, como el producto Turtle Team-Up, son perfectas para jugar entre generaciones. Si creciste viendo las aventuras de Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel, puedes compartir esas historias con una nueva generación de jugadores de Magic”.

El conjunto incluirá:

Potenciador de juego: $6,99

Refuerzo de coleccionista: $37,99

Mazo de comandante: $ 69,99

Paquete: $69.99

Paquete de pizza: $99.99

Noche de draft: $119,99

Equipo de tortugas: $ 49,99

Vea a continuación un primer vistazo a algunas de las cartas clave del set de “Tortugas Ninja” reveladas durante el panel de Magic: The Gathering en la Comic Con de Nueva York el viernes, algunas de las cuales incluyen arte nuevo original del cocreador de “Tortugas”, Kevin Eastman.