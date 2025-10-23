Se revela la fecha de lanzamiento de la expansión de Burning Springs

En celebración de Polvillo radiactivo Day, Bethesda Game Studios ha revelado la fecha de lanzamiento de “Burning Springs”, la última actualización de “Fallout 76”, que estará directamente relacionada con la serie de televisión “Fallout” de Amazon.

La actualización del juego debutará el 2 de diciembre, justo antes del estreno de la temporada 2 de “Fallout” el 17 de diciembre en Prime Video.

Como se anunció anteriormente, la expansión del mapa “Burning Springs” presentará una nueva región árida de Ohio, donde los jugadores se encontrarán con Rust King, lucharán contra Deathclaws del desierto y formarán equipo con amigos en dos nuevos eventos públicos.

También se agregará un nuevo sistema de caza de recompensas a “Fallout 76”, liderado por Walton Goggins retomando su papel de The Ghoul de la serie “Fallout” de Prime Video para la actualización del juego. El sistema de recompensas permitirá a los jugadores cazar criminales en la nueva región.

“Fallout 76: Burning Springs” será disponible en Steam, PC, Xbox Series X y S, Xbox One y PlayStation 5 y 4, así como en Xbox Game Pass y PlayStation Plus Extra a partir del 2 de diciembre.

Bethesda Game Studios también ha revelado que las “Ediciones de aniversario de Fallout 4” estarán disponibles para su compra a partir del 10 de noviembre. La última edición contendrá seis complementos oficiales con más de 150 piezas de contenido del Creation Club.

La “Edición Aniversario de Fallout 4” contará con un nuevo menú de Creaciones en el juego para ayudarte a descubrir y descargar contenido fácilmente en PC y consola.

Los anuncios adicionales incluyen “Fallout: New Vegas”, que celebra su 15.º aniversario, donde un paquete exclusivo estará disponible para reservar el 23 de octubre a través de Bethesda Gear Store.

“Fallout: Nueva Vegas” 15th El paquete de aniversario vendrá con un código para PC Ultimate Edition de “Fallout: New Vegas”, una estatua exclusiva de Víctor, tarjetas de evaluación de Doc Mitchell, un pin esmaltado de Vault Boy, un parche de Mojave Express, un parche de reconocimiento de NCR y una caja grande de coleccionista creada exclusivamente para el aniversario.