Se revela la cronología de la lesión de Luka Dončić: la estrella de los Lakers se perderá el tiempo

El Lakers de Los Ángeles sufrieron un gran revés el domingo como superestrella Luka Doncic fue diagnosticado con un esguince en el dedo izquierdo y una contusión en la parte inferior de la pierna que lo mantendrá fuera de juego durante al menos una semana, según Dave McMenamin de ESPN.

«Dončić será reevaluado en aproximadamente una semana», Informe McMenamind.

El cronograma de lesiones podría extenderse más allá de una semana

Si bien los Lakers inicialmente lo consideraron una lesión a corto plazo, los expertos médicos creen que Dončić podría perderse más que unos pocos juegos.

El Dr. Evan Jeffries, un NBA y NFL especialista en lesiones y propietario de Evolving Motion Physical Therapy en San Diego, dijo en X (anteriormente Twitter) que Dončić probablemente necesitará recuperación adicional y tiempo de preparación antes de regresar a la acción.

«Esto probablemente significa que Luka no regresará exactamente en una semana; necesitará un período de preparación», Jeffries escribió. «Según el calendario de los Lakers, podría perderse aproximadamente entre 5 y 10 partidos».

El próximo tramo de 10 días de los Lakers incluye partidos contra los Reyes de Sacramento, Portland Trail Blazers, lobos de minnesota y Grizzlies de Memphis. Perder a Dončić por un período prolongado podría descarrilar el ritmo del equipo a principios de temporada.

Un golpe aplastante después de un comienzo histórico

El momento de la lesión de Dončić es particularmente doloroso. La superestrella eslovena venía de una actuación de 49 puntos en la victoria de los Lakers por 128-110 sobre los Timberwolves, vengándose de la eliminación en la primera ronda de los playoffs de la temporada pasada.

En dos juegos, Dončić promedió 46,0 puntos, 11,5 rebotes y 8,5 asistencias, la puntuación total más alta en dos juegos para comenzar una temporada en la historia de la franquicia de los Lakers.

Abrió el año con 43 puntos, 12 rebotes y nueve asistencias en una estrecha derrota por 119-109 ante el guerreros del estado doradoseguido de su obra maestra de casi 50 puntos contra Minnesota.

Más allá del estallido anotador, Dončić también impresionó al personal de los Lakers con su mejor acondicionamiento e intensidad defensiva, dos áreas que generaron fuertes críticas durante los playoffs del año pasado.

«El año pasado fue muy duro para mí» Doncic dijo después de la victoria del viernes. «Sólo quiero olvidarme de la temporada pasada. Nos enfrentaremos a ellos unas cuantas veces más este año; será una guerra cada vez que los enfrentemos».

La profundidad de los Lakers puesta a prueba sin Dončić y LeBron

La lesión de Dončić agrava una lista cada vez mayor de problemas de salud de los Lakers. Lebron James permanece marginado por irritación del nervio ciático, mientras pegamento maxi (distensión abdominal) y novato Adou Thiero (rodilla izquierda) permanecen fuera. Centro de respaldo Jason Hayes Se perderá su segundo partido consecutivo por dolor en la rodilla.

eso deja Austin Reaves como la principal opción ofensiva del equipo. El base de 27 años ha prosperado en ese rol antes, sobre todo la temporada pasada, cuando anotó 45 puntos, la mayor cantidad de su carrera, en la victoria por 124-117 sobre los Pacers de Indiana con James y Dončić fuera.

Reaves se convirtió en el laker más joven desde que Kobe Bryant (2006) registró una actuación de 40 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias y se unió a un club exclusivo que incluye a Elgin Baylor, Jerry West, Magia Johnson, Bryant y James.

Ayton y Smart deben dar un paso al frente

Nuevas incorporaciones de los Lakers Daniel Ayton y Marcos inteligente También tendremos que asumir más responsabilidades.

Ayton promedia 12,5 puntos, 7,0 rebotes y 1,0 tapones mientras dispara al 66,7% desde el campo en dos partidos. Smart ha proporcionado estabilidad defensiva con 1,5 robos por partido, pero sólo 6,0 puntos en ataque.

Ambos veteranos serán clave para mantener a flote a los Lakers durante la ausencia de Dončić.

Los Lakers se preparan para la vida sin Luka

El tiempo de recuperación de Dončić dependerá de qué tan rápido desaparezca la hinchazón en el dedo y la parte inferior de la pierna. Incluso si regresa después del período de reevaluación de una semana, probablemente enfrentará restricciones de minutos y pruebas de acondicionamiento antes de reanudar la acción completa del juego.

Para un equipo de los Lakers que ya lucha contra las lesiones de varios titulares, cada partido perdido podría tener un gran peso en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Hasta que Dončić regrese, las esperanzas de campeonato de los Lakers dependerán de Reaves, Ayton y Smart, y de una base de fanáticos que contiene la respiración por el regreso de su nueva piedra angular de la franquicia.