Se revela la causa de la muerte del padre de Pratama Arhan

VIVA – Una triste noticia ha envuelto al mundo del fútbol nacional después de que el padre del defensa de la selección de Indonesia, Pratama Arhana saber, Sutrisno bin Raji, murió el domingo 7 de diciembre de 202 a las 06.00 horas. El fallecido exhaló su último aliento en el Hospital Soetijono de Blora, Java Central. Su fallecimiento conmocionó a muchas personas y también expresaron sus condolencias, incluidos los colegas de Arhan en la selección nacional de Indonesia y miles de aficionados.

Entonces muchos se preguntaron sobre la causa de la muerte del padre de Pratama Arhan. Esta explicación finalmente fue dada por el hermano mayor de Arhan, Dimas Roni Saputra, que también es centrocampista del Semen Padang FC. Reveló que su padre había estado luchando contra una enfermedad durante mucho tiempo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Pratama Arhan con su padre y su madre.

En su declaración, Dimas explicó que su difunto padre falleció debido a complicaciones de una enfermedad que padecía desde hacía mucho tiempo.

«Estuve enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad tuvo complicaciones, murió en el hospital», dijo Dimas Roni en la funeraria de Sidomulyo Village, distrito de Banjarejo, Blora Regency, Java Central, citado por tvOnenews el lunes 8 de diciembre de 2025.

Según la familia, Sutrisno había estado en cuidados intensivos en la UCI varios días antes de morir. Esto también se puede ver en la carga del primo de Pratama Arhan, el Imam Juna, que muestra que estaba en el hospital visitando al fallecido.

Sin embargo, no se han revelado detalles sobre qué enfermedad padecía el padre. Dimas sólo enfatizó que la causa principal fueron las complicaciones.

La partida de Sutrisno bin Raji fue un duro golpe para Pratama Arhan y su familia, especialmente porque acababan de pasar momentos cálidos juntos unas semanas antes.

A mediados de noviembre de 2025, Arhan compartió una foto llena de felicidad reuniéndose con sus padres. En la foto, se ve al padre sonriendo ampliamente, como si disfrutara de estar juntos, algo poco común debido a la ocupada vida de su hijo como atleta profesional.

En la foto compartida por Arhan, él está parado entre sus padres mientras los abraza con gran calidez. El exmarido de Azizah Salsha no añadió una leyenda larga, solo incrustó un emoticón de corazón blanco, un símbolo de sinceridad y profundo amor por sus padres.