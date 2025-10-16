Se revela la causa de la muerte de Diane Keaton

Diana KeatonLa familia ha hecho un comunicado revelando la causa de su muerte. Su familia agradeció a los fanáticos por sus mensajes de apoyo y les dijo revista gente que la actriz murió de neumonía el sábado.

«La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre», dice el comunicado.

La familia sugirió que sus fans pudieran hacer donaciones en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales. «Ella amaba a sus animales y apoyaba firmemente a la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un tributo maravilloso y muy apreciado para ella», dijo la familia a People.

Keaton murió en los ángeles en sábado. Los paramédicos acudieron a su casa y la transportaron a un hospital cercano.

más por venir…