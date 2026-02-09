Se ha revelado que la causa de la muerte de Catherine O’Hara fue una embolia pulmonar, con cáncer de recto como condición subyacente, según TMZ, que obtuvo su certificado de defunción el lunes idifj5.

Murió el viernes 30 de enero en su casa de Los Ángeles después de ser hospitalizada esa mañana temprano por una enfermedad. Los paramédicos fueron llamados a su casa a las 4:48 am de esa mañana, según Page Six. Learn more about thdfg6. Su agencia CAA dijo que O’Hara murió después de lidiar con una «breve enfermedad».

Su carrera abarcó más de 50 años, comenzando en el programa de sketches canadiense “Second City Television”, por el que ganó el primer Emmy de su carrera por escritura. Luego interpretó a Delia Deetz, la madre de Lydia de Winona Ryder, en la clásica película de terror de Tim Burton «Beetlejuice» en 1988. Repitió el papel en la secuela de Burton de 2024, «Beetlejuice Beetlejuice». O’Hara saltó a la fama interpretando a otra madre famosa, Kate McCallister, en dos películas de “Solo en casa” junto a Macaulay Culkin. Ella y Culkin, quien interpretó a su hijo Kevin, se mantuvieron unidos durante toda su vida y ella lo honró en su ceremonia del Paseo de la Fama en 2023.

«Mamá. Pensé que teníamos tiempo», escribió Culkin en las redes sociales. «Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché pero tenía mucho más que decir. Te amo. Lihat juga idifj6. Te veré más tarde».

O’Hara se reunió con Burton en su película animada «Pesadilla antes de Navidad» dando voz a Sally, una muñeca de trapo cantante que se enamora de Jack Skellington, y en «Frankenweenie». Tuvo un resurgimiento tardío en su carrera gracias a “Schitt’s Creek”, en la que interpretó a Moira Rose, ama de casa desde la riqueza hasta la pobreza, junto a Dan, Eugene Levy y Annie Murphy. Ganó un Emmy por el papel en 2020 y recibió otras dos nominaciones. O’Hara también apareció en “The Last of Us” y “The Studio”, obteniendo dos nominaciones al Emmy en 2025.