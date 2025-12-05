Se revela el tráiler de ‘Sholay’ antes del lanzamiento del 50 aniversario

El tráiler de “Sholay: The Final Cut”, un avance del estreno en cines mundial el 12 de diciembre de 2025 del éxito de taquilla más famoso de la India en su 50 aniversario.

Por primera vez, el público experimentará la versión original sin cortes de la epopeya de Ramesh Sippy de 1975, restaurada en 4K con sonido Dolby 5.1. El tráiler emplea el eslogan “La historia más grande jamás contada”, un juego de palabras con la reputación de la película como el mayor logro del cine indio, ya que el público en general nunca ha visto esta versión completa y sin cortes.

La historia sigue al ex oficial de policía Thakur Baldev Singh, quien recluta a dos pícaros de poca monta, el carismático Veeru y el introspectivo Jai, para capturar al famoso ladrón Gabbar Singh, que aterroriza la aldea de Ramgarh.

El avance muestra la icónica asociación de Jai y Veeru, interpretada por Amitabh Bachchan y Dharmendrajunto con la seriedad emocional de Sanjeev Kumar como Thakur, el encantador Basanti de Hema Malini, la silenciosamente poderosa Radha de Jaya Bachchan y el inolvidable villano Gabbar Singh de Amjad Khan. El lanzamiento del tráiler adquiere mayor intensidad luego de las recientes muertes de los miembros del elenco Dharmendra y Asrani, lo que hace que la reedición sea un tributo a su legado.

Clinton Cerejo ha reinventado el tema de la película para “The Final Cut”.

«Este es un hito que finalmente presenta ‘Sholay’ exactamente como se esperaba que fuera visto», dijo Shehzad Sippy, reviviendo el cartel de Sippy Films. «Esta versión contiene el final original de la película, así como la banda sonora original compuesta por RD Burman. No puedo esperar a que el público la experimente en la pantalla grande por primera vez».

La versión restaurada sigue un Colaboración de tres años entre Film Heritage Foundation y Sippy Films que culminó con un estreno mundial en el Festival Il Cinema Ritrovato de Italia en junio. Esa proyección marcó la primera visualización pública del final original, en el que Thakur mata a Gabbar Singh en lugar de que la policía lo arreste, un cambio ordenado por la Junta Central de Certificación de Películas de la India en 1975 durante el período de Emergencia.

Escrita por el legendario dúo Salim-Javed, “Sholay” combina influencias occidentales de Sergio Leone, Akira Kurosawa y John Sturges con una narración claramente india.

A pesar de una modesta recepción inicial, la epopeya de 204 minutos dominó la taquilla india durante 19 años después de su estreno el 15 de agosto de 1975, exhibiéndose durante cinco años consecutivos en el cine Minerva de Mumbai. Una encuesta del British Film Institute de 2002 la nombró la mejor película india jamás realizada, mientras que la BBC India la coronó «Película del Milenio» en 1999.

Mira el tráiler aquí: