Se revela el precio de venta del Miami Heat en el intercambio de Andrew Wiggins

El Calor de Miami supuestamente no moverá el ala de veteranos Andres Wiggins en solo una transacción de descarga de salario antes de la fecha límite de cambios del 5 de febrero.

Por Brett Siegel de ClutchPointsEl Heat ha fijado un precio inicial para al menos una futura selección de primera ronda y varios jugadores rotativos que puedan ayudarlo a avanzar hacia los playoffs.

«Miami ha seguido señalando que no se deshará de Wiggins por contratos vencidos, ya que querría un valor real en la forma de una futura selección de primera ronda y uno o dos jugadores que pudieran contribuir inmediatamente a su búsqueda de los playoffs», informó Siegel el 28 de noviembre.

El informe agregó que el Heat no ha entablado un «diálogo serio» con ningún equipo sobre Wiggins desde el inicio de la temporada, pero eso podría cambiar en enero.

«Esta es otra situación en la que tendremos que esperar y ver no sólo dónde está Miami en la clasificación en enero, sino también si un equipo se desespera y ofrece más de lo esperado por el ala de dos vías», escribió el NBA persona enterada.

Los pretendientes de Andrew Wiggins

El Lakers de Los Ángeles y dólares de milwaukee Según se informa, preguntó sobre Wiggins durante la temporada baja pasada y podría volver a hacerlo antes de la fecha límite del 5 de febrero.

«Durante el verano, Los Angeles Lakers persiguieron a Andrew Wiggins y lo tenían en lo alto de su lista de objetivos comerciales. Los Milwaukee Bucks fueron otro equipo que persiguió a Wiggins y mantuvo un diálogo con el Miami Heat sobre su disponibilidad, dijeron las fuentes».

Ninguno de los equipos pudo cubrir el alto precio de venta de Miami, a pesar de que el Heat «nunca mostró gran interés» en canjear a Wiggins, según Siegel, ya que querían ver cómo encajaba junto a la adquisición de la temporada baja. Norman PowellBam Adebayo y Tyler Herro.

Codiciado por los contendientes

Wiggins, que tiene una opción de jugador de 30 millones de dólares en 2026-27, es codiciado por los contendientes al título de toda la liga, principalmente por su pedigrí de defensa y campeonato. Wiggins jugó un papel vital en la guerreros del estado dorado‘ Ganó el título de 2022, cerró a Jayson Tatum en las Finales de la NBA y emergió como el segundo mejor jugador del equipo.

Un equipo como los Lakers, que se clasifican 16º en eficiencia defensivaMe encantaría tener un defensor fuerte como Wiggins en las bandas, para cubrir las debilidades de Austin ReavesLuka Doncic y un hombre de 40 años Lebron James.

Sin embargo, los Lakers puede tener dificultades para igualar El precio de venta del Heat, ya que solo poseen una selección de primera ronda negociable y varios contratos que vencen: Rui Hachimura. Gabe Vicente, pegamento maxi y Jaxson Hayes, para ofrecer posibles acuerdos. Según el informe de Siegel, es posible que el Heat no se deje impresionar por lo que los Lakers pueden ofrecer por Wiggins.

Wiggins se ha adaptado muy bien a Miami desde que llegó procedente de Golden State como parte del Jimmy mayordomo III comercio. Lidera al Heat en minutos y ha sido un engranaje vital en la nueva y más rápida ofensiva de Erik Spoelstra, ayudando al equipo a comenzar la temporada 13-7.