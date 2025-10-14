¡Se revela el paradero de Mbah Tarman! Otra luna de miel en estas dos ciudades

Pacitán, VIVA – Hay revuelo en las redes sociales por el presunto caso de fraude cometido por un hombre de 74 años de nombre Mba Tarman. Esto ha surgido desde que la boda de Mbah Tarman y Sheila se volvió viral debido a la fantástica dote en forma de un cheque por valor de 3.000 millones de IDR.

Cuando se difundió la noticia de que Mbah Tarman se había escapado de casa y que el cheque que había dado era falso, la familia de Sheila lo negó firmemente. Según la madre de Sheila, Kana Kumalasari, la hija y Mbah Tarman se encuentran actualmente de luna de miel. ¡Vamos, desplázate más!

Esto se reveló cuando funcionarios de la aldea y la policía de Bandar llegaron a la residencia de Sheila para confirmar la noticia del presunto cheque falso y la condición actual de Mbah Tarman, quien, según informes, se había fugado.

«Pregunté, ambos, a saber, Tarman y Shela, planean regresar a casa mañana. Este es el último día de su luna de miel», dijo Kana Kumalasari, el lunes 13 de octubre de 2025.

No pocas personas sienten curiosidad por saber el paradero actual de Mbah Tarman. Por eso, varios informes que circulan en las redes sociales afirman que Mbah Tarman había abandonado la casa de la novia poco después de la celebración de la boda.

Se dice que Mbah Tarman se llevó la motocicleta que pertenecía a la familia de la novia. No solo eso, se sospecha que el automóvil utilizado por Mbah Tarman en la boda solo fue alquilado y no era propiedad personal de Mbah Tarman.

La familia confirmó que Mbah Tarman y Sheila se encuentran actualmente de vacaciones de luna de miel. Hay dos ciudades que son su destino, a saber, Ponorogo y Wonogiri. Desafortunadamente, la familia no mencionó con más detalle adónde iban Mbah Tarman y Sheila en estas dos ciudades.

Lo que es seguro es que la familia hasta ahora cree que la pareja de recién casados ​​​​fue no solo de luna de miel, sino también para retirar Rp. 3 mil millones del cheque de dote de boda.

Para su información, la boda viral entre Mbah Tarman de Karanganyar y Sheila Arika de Pacitan el 8 de octubre de 2025 se convirtió en el centro de atención del público debido a la fantástica dote en forma de un cheque por valor de tres mil millones de rupias.

Desafortunadamente, este matrimonio ahora se ve empañado por noticias de un presunto fraude. Se sospecha que el cheque de dote entregado por Mbah Tarman es falso y no ha sido cobrado. Esta cuestión se vio reforzada por la circulación de noticias de que Mbah Tarman tenía antecedentes penales como ex convicto en un caso de fraude relacionado con la compra y venta de antigüedades y samuráis.