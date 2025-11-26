Se revela el paquete comercial de los Clippers para DeMar DeRozan

Un comienzo decepcionante para el Clippers de Los Ángeles ve al equipo muy mencionado en los rumores que buscan mejorar la plantilla. Kawhi Leonard Recientemente regresó de su lesión, y James Harden jugar su mejor baloncesto en muchos años les da la oportunidad de recuperarse. Sin embargo, se necesita un intercambio para mejorar el resto de la plantilla.

Bradley Beal La baja para la temporada por lesión provocó rumores de que los Clippers tienen interés en De Mar De Rozan. El Reyes de Sacramento También han tenido un comienzo brutal y necesitan hacer movimientos ya que tienen demasiados veteranos en la plantilla. DeRozan tiene el mismo conjunto de habilidades que Zach LaVine Hace que sea una tarea difícil para los Kings competir juntos con ellos en la cancha.

Confirmado el analista de la NBA Jake Weinbach que los Clippers buscarían ceder el ala-pivote Juan Collins en un posible comercio. DeRozan y Collins ganan dinero similar para tener un intercambio parejo, sin necesidad de agregar otros contratos o selecciones. Es posible que ambos equipos quieran agregar otras piezas al acuerdo, pero los Clippers tienen en mente un concepto de intercambio fácil por uno.

¿DeMar DeRozan ayudaría a los Clippers?

Una de las razones por las que los Clippers muestran interés en DeRozan es el historial de salud de Leonard. Kawhi tiene la etiqueta de propenso a lesionarse y, a menudo, se pierde decenas de partidos por temporada. No se espera que Los Ángeles juegue contra Leonard en juegos consecutivos en el corto plazo debido a sus limitaciones y planificación de manejo de carga.

DeRozan es un chico local que siempre soñó con jugar para los Clippers o Lakers de Los Ángeles. Sacramento contratar a DeRozan en la agencia libre es lo más cerca que ha estado de eso desde que aún pudo hacer de California su hogar nuevamente. Los Clippers conseguirían un favorito de los fanáticos para ayudar en las ausencias de Leonard y brindar más profundidad.

La mayoría de los movimientos de temporada baja han perjudicado a los Clippers después de que esperaban que agregar más veteranos pudiera ayudarlos a competir. cris pablo, Brook Lópezy Beal han sido incorporaciones decepcionantes. Collins ha estado bien, pero el equipo necesita más de lo que él puede ofrecer para elevar su techo. DeRozan ayudaría a los Clippers al menos a aumentar sus posibilidades de competir.

¿Los Reyes cambiarían a DeMar DeRozan?

Sacramento tiene demasiados jugadores con ideas similares en una plantilla para hacer algo notable. DeRozan, LaVine, Dennis Schrödery Russell Westbrook todos compartiendo el balón como guardias principales hace que la ofensiva tenga dificultades, ya que todos están acostumbrados a jugar con el balón en las manos.

Collins podría diversificar la ofensiva y proporcionar un segundo compañero de ataque para ayudar. Domantas Sabonis cuando regrese. Sin embargo, también podría impulsar el futuro, ya que se rumorea que Sabonis podría llegar al mercado comercial de los Kings. Collins es un ala-pívot joven y atlético que ayuda a su futuro más que un ala envejecida.

DeRozan es prescindible y tiene un contrato justo para alguien de su estatura. Que los Clippers intenten adquirir un jonrón tiene sentido, pero es aún más lógico que Sacramento lo deje atrás. El tiempo dirá si los Clippers apuestan por DeRozan como su gran incorporación esta temporada.