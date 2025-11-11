¡Se revela el motivo de la voladura en SMAN 72! El perpetrador se siente solo y no tiene ningún lugar en quien confiar.

Jacarta – La policía finalmente lo reveló. motivo detrás de la explosión que sacudió la escuela secundaria pública 72 del norte de Yakarta (SMAN) el viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: El estudiante que llevó a cabo la explosión en SMAN 72 Yakarta resulta cerrado y rara vez socializa



Autor con las iniciales F, es sospechoso de llevar a cabo sus acciones porque se sentía solo y no tenía dónde quejarse. Así lo transmitió el Director General de Investigación Criminal de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Iman Imanuddin, en una conferencia de prensa en la sede de Polda Metro Jaya, el martes 11 de noviembre de 2025.

«De los resultados de la investigación que obtuvimos de la extracción de información y pistas existentes, está claro que la ABH en cuestión tenía la necesidad de llevar a cabo un incidente legal», dijo.

Lea también: La policía revela el destino del estudiante que perpetró la explosión en SMAN 72 Yakarta, ahora su estado…



Iman añadió que la condición psicológica del perpetrador fue uno de los focos del examen de los investigadores. La policía también contrató a un psicólogo forense para explorar los antecedentes emocionales y el estrés mental que experimentó F antes del incidente. explosión suceder.

«El interesado se siente solo y luego siente que no tiene a nadie a quien transmitir sus quejas. Ya sea en el entorno familiar, luego en el propio entorno y luego en el entorno escolar», afirmó.

Lea también: Potente explosión en Nueva Delhi presuntamente vinculada al grupo terrorista paquistaní JeM



Mientras tanto, el jefe de policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía, Asep Edi Suheri, reveló que a partir de los resultados del examen de 16 testigos, entre ellos familiares, maestros y amigos de la escuela, se descubrió que el perpetrador era conocido como una persona cerrada y rara vez socializado.

«Según la información que recopilamos, se sabe que los Niños en Conflicto con la Ley (ABH) involucrados son individuos privados y rara vez socializan», dijo el Inspector General Asep.

Para su información, la explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta mientras realizaba las oraciones del viernes. Como resultado de este incidente, decenas de estudiantes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.

Basado en información del Director Principal del Hospital Islámico Cempaka Putih, dr. Pradono Handojo el sábado, la mayoría de las víctimas sufrieron pérdida de audición debido a la fuerte presión de la explosión.

Aunque el estado físico de las víctimas está empezando a mejorar, considera que la recuperación mental es el mayor desafío tras el incidente.

«Como dijo el representante de KPAI, creemos que la recuperación física se producirá rápidamente porque los niños aún son pequeños, excepto en el departamento de audición, donde alrededor de dos tercios tienen pérdida auditiva», afirmó.