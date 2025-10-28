¡Se revela el motivo de la golpiza y el disparo del abogado en Tanah Abang! Decomisan 20 sajamas y 1 rifle de aire comprimido

Jacarta – Un incidente sangriento que ocurrió abogado joven de iniciales WA (34), al parecer no se trataba de un delito común y corriente. La policía confirmó que el incidente se desencadenó. disputar tierra vacía que durante mucho tiempo se ha calentado entre los dos grupo.

Lea también: Impactante confesión de Dugi Telenggen, fugitivo del KKB finalmente capturado



«Era un grupo de grupos. (El lugar del incidente) estaba en terrenos baldíos. Sí, todavía hay una disputa, así es (fue provocada por una disputa sobre terrenos baldíos)», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana Central de Yakarta, comisionado senior adjunto Roby Heri Saputra, el martes 28 de octubre de 2025.



El lugar del tiroteo del abogado en Tanah Abang Foto : Muelle. Policía metropolitana central de Yakarta

Lea también: La Corte Suprema alivia la sentencia de la persona del TNI AL que disparó contra el jefe de alquiler de autos y el hijo de la víctima: Las leyes en este país son corruptas



Roby explicó que, aunque se trataba de dos grupos, tiroteo contra AW realizado por una sola persona. El autor, sospechoso de portar un rifle de aire comprimido, ahora está siendo perseguido por un equipo especial de la Policía Metropolitana Central de Yakarta.

La policía actuó rápidamente. Un total de 40 testigos fueron llevados a la Jefatura de Policía para ser interrogados, entre ellos varias personas sospechosas de estar directamente implicadas en el enfrentamiento.

Lea también: Detenidos cinco médicos agredidos en Indramayu, resulta que este fue el comienzo del problema



«Hemos examinado a 40 testigos que fueron llevados a la Policía Metropolitana Central de Yakarta sobre su papel y otros todavía están siendo investigados», dijo.

Los resultados de la escena del crimen (TKP) mostraron que el enfrentamiento fue encarnizado. Los oficiales encontraron 20 armas punzocortantes, tres garrotes y un rifle de aire comprimido en el lugar.

«En la escena del crimen confiscamos 20 armas, tres armas y un rifle de aire comprimido», dijo.

Como se informó anteriormente, la atmósfera de la mañana en el área de Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, en el centro de Yakarta, de repente se volvió tensa. Un joven abogado de iniciales WA (34) fue baleado por un desconocido (OTK), el martes 28 de octubre de 2025.

El sangriento incidente ocurrió alrededor del edificio Greenwood, alrededor de las 07.28 WIB. La víctima, que caminaba por el lugar, fue atacada repentinamente y una bala se alojó en la parte superior derecha de la espalda.

“Así es, recibimos un supuesto informe. paliza y el disparo a la víctima con las iniciales WA», dijo a los periodistas el jefe de la policía metropolitana central de Yakarta, el comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro.

Tan pronto como ocurrió el incidente, los residentes locales inmediatamente entraron en pánico. Varias personas vieron a la víctima desplomarse cubierta de sangre antes de que finalmente fuera evacuada por los agentes que acudieron al lugar.

El Equipo Pamapta 1 de la Policía Metropolitana Central de Yakarta junto con la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Central de Yakarta se movieron inmediatamente para perseguir e investigar la escena del crimen (TKP).