Se revela el contenido de la amenaza a Erika Carlina, la policía también dice que DJ Panda quería crear un engaño sobre…

Jacarta – Policía Metro Jaya revelar forma amenaza interpretado por DJ Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda hacia los artistas Erika Carlina.

Se dice que Erika denunció a la policía después de enterarse por un testigo con las iniciales B de que DJ Panda enviaba mensajes amenazantes a través de la aplicación WhatsApp. El mensaje contenía intimidación a la víctima y planes para difundir calumnias sobre su embarazo. Así lo explicó el jefe de Relaciones Públicas (Kabid Humas) de la policía de Metro Jaya, general de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi.

«La reportera, hermana del BCE, supo por el testigo B que el GSS denunciado envió un mensaje de WhatsApp utilizando el número 0821xxx. El contenido amenazaba con destruir la carrera de la víctima y quería crear noticias falsas de que el niño en el útero de la víctima no era su hijo (de DJ Panda)», dijo, el jueves 16 de octubre de 2025.

Según Ade Ary, además de amenazas y calumnias, DJ Panda también envió datos personales de la víctima desde un hospital privado, incluidas fotografías de los resultados de las ecografías.

«El denunciado también quería decir que la víctima era un psicópata. También se difundieron datos personales de la víctima y fotografías de ultrasonido. Esa es la base del informe de la víctima», dijo.

Anteriormente se informó que DJ Giovanni Surya Saputra, alias DJ Panda, no dio ninguna explicación después. comprobado luego de ser cuestionado sobre el reporte de la artista Erika Carlina.

De hecho, DJ Panda guardó silencio y se escapó tan pronto como salió de la sala de examen. DJ Panda fue visto saliendo del edificio del investigador alrededor de las 17.22 WIB.

Con cara seria, bajó rápidamente las escaleras acompañado por su abogado, Michael Sugijanto. Mientras tanto, el DJ se limitó a sonreír levemente sin que una palabra saliera de sus labios.

«Sólo mi abogado», dijo DJ Panda.

DJ Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda respondió a la citación relativa al informe de la artista Erika Carlina. Fue interrogado como testigo denunciado.

El interesado llegó alrededor de las 13.20 horas. DJ Panda estuvo acompañado por su abogado cuando visitó la sede de la policía de Metro Jaya. DJ Panda admitió que estaba preparado para afrontar el examen de hoy.

«Sí, acéptalo», dijo el miércoles 15 de octubre de 2025.

Para su información, la artista Erika Carlina denunció ante la policía la presunta amenaza. Así lo confirmó el jefe de la Subdirección de Jóvenes, Niños y Mujeres de la Dirección General de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Iskandarsyah.