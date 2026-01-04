Se revela el ataque silencioso de Estados Unidos contra Venezuela, operación secreta preparada durante meses hasta que Maduro fue arrestado

Washington, VIVA – Operaciones militares Estados Unidos de América lo que llevó a la detención presidente de venezuela Nicolás Maduro aparentemente no fue una acción espontánea. El ejército estadounidense reveló que la misión había sido diseñada y entrenada intensamente durante meses antes de ser ejecutada a principios de enero de 2026.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Dan Caine, declaró que la operación recibió el nombre Operación de resolución absoluta llevado a cabo de forma cerrada con un alto grado de precisión. Según él, la misión se llevó a cabo en un tiempo muy limitado para minimizar los riesgos.

«Esta operación, conocida como Operación Resolución Absoluta, se llevó a cabo en secreto, en el objetivo, y se llevó a cabo en las horas más oscuras del 2 de enero», dijo Caine en una sesión informativa oficial el sábado a la hora local, citada por Fox News.

Caine enfatizó que la operación fue el resultado de una larga planificación y entrenamiento que involucró a varios elementos del ejército de los Estados Unidos. Incluso calificó la misión como un tipo de operación que sólo podría ser llevada a cabo por el ejército estadounidense.

«Esta fue la culminación de meses de planificación y entrenamiento; una operación que, francamente, sólo el ejército estadounidense podría haber emprendido», continuó.

Donald Trump muestra foto del presidente venezolano Maduro tras ser arrestado Foto : ANTARA/Verdad Social @realDonaldTrump

Sin embargo, Caine no descartó la posibilidad de que las tropas estadounidenses puedan ser reasignadas a misiones similares en el futuro, dependiendo de la evolución de la situación de seguridad global.

Anteriormente, presidente de los Estados Unidos. Donald Trump anunció que su país había lanzado un gran ataque contra Venezuela. En su declaración, Trump dijo que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido arrestados y sacados del país en avión.

El anuncio inmediatamente despertó la atención internacional. Varios medios internacionales informaron sobre una explosión en la capital, Caracas, y afirmaron que en la operación participaba la unidad militar de élite estadounidense Delta Force, aunque no ha habido confirmación oficial sobre la participación de la unidad.

El presidente venezolano Maduro y su esposa acusados ​​de narcoterrorismo

Por otra parte, el aspecto jurídico de arresto de maduro también comienza a desarrollarse. La fiscal federal Pam Bondi afirmó que Maduro y Cilia Flores habían sido acusados ​​en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de varios cargos penales graves.