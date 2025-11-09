Se revela detalle sorprendente sobre la decisión de los Bengals de no canjear a Trey Hendrickson

El Bengals de Cincinnati Tenía una fecha límite comercial interesante. Después de sufrir una derrota sorprendente ante el Osos de chicago En la Semana 9, la directiva supuestamente cambió su tono sobre la fecha límite y decidió considerar vender a varios jugadores. Mientras el equipo lo hacía intercambiar al apoyador Logan Wilsonal final terminaron aferrándose ala defensiva Trey Hendrickson.

Es seguro decir que la relación de Hendrickson con Cincinnati durante los últimos años ha sido complicada, gracias a su situación contractual de larga duración. Y, sin embargo, aunque los Bengals pusieron a Hendrickson a disposición del mercado comercial, al final terminaron reteniéndolo porque simplemente no recibieron el tipo de ofertas que estaban buscando.

Por qué los Bengals no cambiaron a Trey Hendrickson

Si bien Trey Hendrickson estaba entre los nombres más discutidos en la fecha límite de cambios, el #bengalas No recibió una mejor oferta que una selección de cuarta ronda por él. Eso y otros datos sobre la fecha límite: t.co/pdiyJIbGQj

Desde que firmó con los Bengals en la agencia libre allá por 2021, Hendrickson se ha convertido en uno de los cazamariscales más temidos del mundo. NFL. Como resultado, con frecuencia ha dejado claro que quiere un nuevo contrato, pero con la directiva de Cincy dedicando tanto dinero a Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Tee Higgins en la ofensiva, también se ha hecho muy difícil mantener contento a Hendrickson.

Con sus negociaciones contractuales estancadas durante la temporada baja, Hendrickson solicitó un intercambio que finalmente nunca obtuvo. Los Bengals no estaban particularmente interesados ​​en moverlo, y finalmente aceptó un contrato reestructurado por un año y $30 millones. El problema es que ambas partes estarán en la misma posición que el año pasado cuando finalice la campaña de 2025.

Después de la aplastante derrota del equipo en la Semana 9, la directiva decidió volver a escuchar ofertas por Hendrickson, pero el resultado final fue el mismo, ya que se quedó con Cincy. Según un informe reciente, los Bengals decidieron no canjear a Hendrickson porque la mejor oferta comercial que llegó a su escritorio los hizo aterrizar. solo una selección de cuarta ronda a cambio del actual líder en capturas de la NFL.

«Si bien Trey Hendrickson estuvo entre los nombres más discutidos en la fecha límite de cambios, los Bengals no recibieron una mejor oferta que una selección de cuarta ronda por él», informó Ian Rapoport de NFL Network.

¿Deberían los Bengals haber cambiado a Trey Hendrickson?

Cambiar a Hendrickson tiene sentido en concepto, especialmente si la directiva de los Bengals no tiene la intención de darle el tipo de acuerdo que quiere. El problema es que todos en la liga conocen los problemas del equipo con Hendrickson, lo que disminuye su valor comercial. Agregue el hecho de que, a pesar de que cumplirá 31 años en diciembre, todavía está buscando un gran nuevo acuerdo, y eso hace que sea aún más difícil obtener un retorno adecuado para él.

Considerando que una selección de cuarta ronda fue la mejor oferta que recibieron los Bengals por Hendrickson, tiene sentido que no estuvieran demasiado interesados ​​en moverlo. Sin embargo, si el equipo lucha por encontrar puntos en común con el ala defensiva superestrella en las negociaciones contractuales nuevamente durante la temporada baja, finalmente podrían terminar perdiéndolo por nada. Entonces, aunque se quedó quieto por ahora, es justo preguntarse cuánto tiempo más estará Hendrickson en Cincinnati.