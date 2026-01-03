¡Se revela cómo la gente de la casa de Inara Rusli roba imágenes de CCTV y rompe el sistema de seguridad!

Jacarta – Caso de presunto robo y distribución de imágenes de cámaras de vigilancia Inara Rusli Ahora nos lleva a un modo serio: irrumpir en el sistema. circuito cerrado de televisión desde el interior de la casa. El informe presentado por Inara todavía está en manos de Bareskrim Polri, con fuertes sospechas de que el perpetrador es alguien cercano a ella que trabaja en la zona donde vive.

Se dice que el informante tuvo acceso al sistema de seguridad de la casa, pero se sospecha que abusó de él al irrumpir en el sistema CCTV y luego tomar grabaciones sin permiso. Esta grabación luego se difundió y desató una gran polémica en la esfera pública. Desplázate para saber más, ¡vamos!

El vídeo de CCTV estuvo anteriormente en el centro de atención después de ser interrogado por Wardatina Mawa, la esposa de Insanul Fahmi. Mawa acusó la existencia de una relación ilícita entre su marido e Inara Rusli basándose en la grabación. De hecho, circularon afirmaciones de que el vídeo duraba hasta dos horas.

Inara Rusli negó rotundamente esta versión. Su abogado, Deddy DJ, destacó que la duración de la grabación en cuestión fue mucho más corta y se obtuvo violando la ley.

«Dos minutos, no dos horas. El CCTV fue tomado por alguien cercano a Inara irrumpiendo en el sistema, no es original. Debe estar sujeto a un artículo, como si fuera auténtico. Eso es lo que informó Mbak Inara. El testimonio del testigo es suficiente, sólo queda que los investigadores trabajen para determinar los próximos pasos», dijo Deddy, el viernes 2 de enero de 2026.

No sólo se trata de acceso ilegal, Deddy dijo que esta acción también entra en la categoría de robo. Según él, el sistema de CCTV fue movido y utilizado sin autorización del autor.

«Ese también es un artículo sobre robo. CCTV, el sistema fue movido, es un artículo sobre robo, dijo el investigador», dijo.

Hasta el momento, aún se está investigando la identidad del autor que distribuyó la grabación. Sin embargo, el denunciante ha proporcionado detalles importantes a los investigadores para rastrear el camino del robo y distribución del vídeo.

«Se está investigando quién es el autor. Mi clienta, la señora Viola, ha proporcionado los detalles», explicó.

Deddy también confirmó que el equipo legal de Inara Rusli había presentado varias pruebas de respaldo, desde declaraciones de testigos y expertos hasta pruebas de comunicación digital que confirmaban la supuesta violación del sistema.

«Las pruebas de las declaraciones de testigos, peritos y demostraciones también están disponibles a través de WA para mi cliente. Ya se han transmitido al Jefe de Unidad», dijo.