Se retrasa la lectura de cargos contra Stefon Diggs de los Patriots

Patriotas de Nueva Inglaterra receptor abierto Stefon Diggs la lectura de cargos se ha retrasado a petición de sus abogados, Boston 25 informes.

La fecha inicial se fijó para el viernes 23 de enero, pero ahora se enfrentará a un juez el viernes 13 de febrero, que es después de la conclusión de la temporada 2025 de la NFL. En concreto, será cinco días después del Super Bowl LX.

Diggs se enfrenta cargos de delito grave de estrangulamiento o asfixia derivado de un incidente el martes 2 de diciembre, que fue un día después de que los Patriots derrotaran a los Gigantes de Nueva York. Está acusado de golpear y estrangular a su ex chef personal debido a una disputa de pago, donde ella afirma que él «la golpeó en la cara» y «trató de estrangularla usando el codo alrededor de su cuello».

A través de su abogado, David Meier, Diggs ha negado las acusaciones.

«No están fundamentados, no están corroborados y nunca fueron investigados, porque no ocurrieron», dijo Meier en un comunicado (por WBZ). «El momento y la motivación para hacer las acusaciones son muy claros: son el resultado directo de una disputa financiera entre empleado y empleador que no se resolvió a satisfacción del empleado. Stefon espera establecer la verdad en un tribunal de justicia».

Stefon Diggs rompe su silencio sobre las acusaciones

El viernes 2 de enero, Diggs se dirigió a los periodistas en el vestuario al finalizar la práctica por primera vez desde que se revelaron las noticias de los cargos.

«Obviamente, es un momento diferente, un momento muy emotivo. Algunas de las cosas que han estado sucediendo me han sorprendido», dijo Diggs. «Pero quiero estar aquí para pedir perdón, no estuve disponible durante ese par de días. Es un momento diferente. Lidiando con todo, definitivamente es un caso abierto, así que ni siquiera puedo decir nada al respecto».

«En cuanto al fútbol, ​​voy a seguir siendo el tipo que he sido», añadió. «Trato de terminar la temporada fuerte. Es un buen equipo al otro lado del camino. Al entrar con la mentalidad correcta, voy a mantener la misma mentalidad. He sido un líder en este equipo. He sido la misma persona todo este tiempo. No esperen cambios de mi parte».

Los Patriots de Nueva Inglaterra muestran ‘apoyo’ a Stefon Diggs

El mismo día en que se hicieron públicos los cargos contra Diggs, los Patriots emitieron un comunicado, brindando todo su apoyo al receptor abierto.

«Los New England Patriots son conscientes de las acusaciones que se han hecho con respecto a Stefon Diggs. Stefon ha informado a la organización que niega categóricamente las acusaciones. Apoyamos a Stefon. Continuaremos recopilando información y cooperaremos plenamente con las autoridades apropiadas y el NFL según sea necesario. Por respeto a todas las partes involucradas, y dado que se trata de un asunto legal en curso, no haremos más comentarios en este momento”, dijo la organización (según Mike Reiss de ESPN).

La NFL también emitió un comunicado.

«Estamos al tanto del asunto y hemos estado en contacto con el club. No tenemos más comentarios en este momento», dijo la NFL (según Tom Pelissero de NFL Network).