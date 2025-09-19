Se retiraron cientos de miles de autos eléctricos de Xiaomi.

Beijing, Viva – Xiaomi Automobile Technology Co., Ltd. anunció oficialmente el retiro (recordar) a Auto eléctrico SU7 Edición estándar. Se produjeron un total de 116,887 unidades entre el 6 de febrero de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

Citado Viva Automotive Desde Carnewschina, el viernes 19 de septiembre de 2025, este anuncio también se ha informado a la Agencia de Regulación del Mercado Estatal de China (SAMR) hoy.

La razón de este retiro está relacionado con el problema potencial en la característica del piloto automático de la asistencia en la carretera de peaje de Nivel 2 (L2). Bajo ciertas condiciones, se dice que el sistema autónomo del automóvil no puede reconocer, advertir o responder a un escenario de carretera muy inusual. La situación puede aumentar el riesgo de accidentes si el conductor no se hace cargo de inmediato.

Hay dos grupos de números de registro de vehículos incluidos en este programa de recuperación. Recuerde con el número S2025M0149I incluye 98,462 unidades del modelo XMA7000MBEVR2. Mientras tanto, el número S2025M0150i es válido para el modelo BJ7000MBEVR2 con un total de 18,425 unidades.

Para superar este problema, Xiaomi prometió proporcionar actualizaciones de software a través del sistema Over-the Water (OTA). Con este método, los propietarios de vehículos no necesitan venir directamente al taller oficial. Todas las mejoras se administrarán sin costos adicionales.

La compañía también asegura que los consumidores reciban notificaciones oficiales. La información se enviará a través del mensaje de texto y la aplicación móvil Xiaomi. Además, las líneas directas de servicio al cliente al 400-182-6888 están disponibles para más preguntas.

Para las personas que desean conocer los detalles técnicos del retiro, la información completa se encuentra en el sitio web oficial del Centro de Recuerdos Samr. Los sitios web www.samrdprc.org.cn y www.recall.org.cn han preparado pautas relacionadas con los pasos que deben tomar los propietarios de vehículos. SAMR también proporciona actualizaciones a través de su cuenta oficial de WeChat.

Este retiro recibió el centro de atención porque anteriormente había un accidente fatal que involucró Xiaomi Su7. A finales de marzo, tres estudiantes universitarios fueron asesinados en un incidente en la carretera de peaje cuando se sospechaba que el automóvil usaba el modo de conducción autónomo. El automóvil involucrado en el accidente es el tipo que ahora está en la lista de retiro.

Algunas partes consideran el paso de recuperación de Xiaomi como una forma de responsabilidad, así como una respuesta a la tragedia. El público presta mucha atención porque la función de piloto automático sigue cosechando los pros y los contras. El gobierno chino también planea ajustar las reglas relacionadas con los vehículos con un sistema de asistencia de nivel 2.