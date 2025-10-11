Se restablece el suministro eléctrico a 800.000 personas en Kyiv tras los importantes ataques rusos en Ucrania







El sábado se restableció el suministro eléctrico a más de 800.000 residentes en Kyiv, un día después Rusia lanzó importantes ataques a la red eléctrica ucraniana que provocaron apagones en gran parte del país, y los líderes europeos acordaron proceder a utilizar cientos de miles de millones de activos rusos congelados para apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania.

La mayor empresa privada de energía de Ucrania, DTEK, dijo que «el trabajo principal para restaurar el suministro de energía» había sido completado, pero que algunos cortes localizados todavía afectaban a la capital ucraniana tras los «masivos» ataques rusos del viernes.

Los ataques rusos con drones y misiles hirieron al menos a 20 personas en Kiev, dañaron edificios residenciales y provocaron apagones en amplias zonas de Ucrania el viernes temprano.

La primera ministra Yulia Svyrydenko describió el ataque como «uno de los ataques concentrados más grandes» contra la infraestructura energética de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el viernes que los ataques tenían como objetivo instalaciones de energía que abastecen al ejército de Ucrania. No dio detalles de esas instalaciones, pero dijo que las fuerzas rusas utilizaron misiles hipersónicos Kinzhal y atacaron con drones contra ellas.

La fuerza aérea de Ucrania dijo el sábado que sus defensas aéreas interceptaron o bloquearon 54 de 78 drones rusos lanzados contra Ucrania durante la noche, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había derribado 42 drones ucranianos sobre territorio ruso.

Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas en ataques aéreos en Kostiantynivka, una ciudad en la región ucraniana de Donetsk, el sábado, dijo el gobernador regional Vadim Filashkin.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el sábado que tuvo una llamada telefónica «muy positiva y productiva» con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En una publicación en X, Zelenskyy dijo que le dijo Triunfo sobre los ataques rusos al sistema energético de Ucrania, y que ambos discutieron oportunidades para fortalecer la defensa aérea de Ucrania. «Es necesario que Rusia esté dispuesta a emprender una verdadera diplomacia; esto se puede lograr mediante la fuerza», escribió Zelenskyy.

El sector energético de Ucrania ha sido un campo de batalla clave desde que Rusia lanzó su invasión total hace más de tres años.

Cada año, Rusia ha tratado de paralizar la red eléctrica ucraniana antes de la dura temporada invernal, aparentemente con la esperanza de erosionar la moral pública. Las temperaturas invernales van desde finales de octubre hasta marzo, siendo enero y febrero los meses más fríos.

Zelenskyy dijo en su discurso nocturno del viernes que Rusia se estaba aprovechando de que el mundo estaba «casi enteramente concentrado en la perspectiva de establecer la paz en el Medio Oriente», y pidió fortalecer los sistemas de defensa aérea de Ucrania y sanciones más estrictas contra Rusia.

«Los activos rusos deben utilizarse plenamente para fortalecer nuestra defensa y garantizar la recuperación», dijo en el vídeo publicado en X.

Mientras tanto, el Primer Ministro británico Keir StarmerEl presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, dijeron en una declaración conjunta el viernes que estaban listos para avanzar hacia el uso «de manera coordinada, el valor de los activos soberanos rusos inmovilizados para apoyar a las fuerzas armadas de Ucrania y así llevar a Rusia a la mesa de negociaciones».

El comunicado añadió que su objetivo era hacer esto «en estrecha cooperación con Estados Unidos».

Se estima que las necesidades presupuestarias y militares de Ucrania para 2026 y 2027 totalizarán alrededor de 130 mil millones de euros (153 mil millones de dólares). La Unión Europea ya ha invertido 174 mil millones de euros (unos 202 mil millones de dólares) desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

El mayor fondo de fondos disponibles proviene de los activos rusos congelados, la mayor parte de los cuales se encuentran en Bélgica, alrededor de 194 mil millones de euros (225 mil millones de dólares) en junio, y fuera de la UE en Japón, con alrededor de 50 mil millones de dólares, y el A NOSOTROSReino Unido y Canadá con montos menores.

