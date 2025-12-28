Se resalta la nueva acera en el sur de Tangerang, el bloque guía ciego solo se reemplaza con pintura amarilla

Tangerang, VIVA – Desarrollo acera en Jalan Pahlawan Seribu, Setu, Kota Tangerang del Surprovocando protestas de los residentes. Se considera que las instalaciones peatonales recién terminadas ignoran el principio de accesibilidad, especialmente para las personas con discapacidad. ciego.

En lugar de utilizar bloques guía texturizados como marcadores de dirección, los caminos guía en la acera solo están marcados con líneas de pintura amarilla. Esta condición provoca la decepción de los residentes porque se les considera que no cumplen la función básica de instalaciones públicas inclusivas.

Visto a través de la carga de la cuenta de Instagram @seputartangsel, Lunes 29 de diciembre de 2025, parece que se acaba de terminar la acera. Sin embargo, los marcadores de carril para personas con discapacidad visual no utilizan materiales especiales como los bloques guía estándar, sino que sólo utilizan pintura amarilla en la superficie de la acera.

“Está encendido Tangsel ¿Hablas en serio sobre hacer una acera como esta? Esto no puede ser una discapacidad, simplemente está pintado. ¡Lástima!» dijo el grabador de vídeo.

En la columna de comentarios, bastantes internautas expresaron su decepción con los resultados del desarrollo. Los internautas creen que guiar bloques sin texturas no brindará beneficios a los ciegos que dependen del toque de sus pies o palos para guiarse.

«La línea amarilla con textura es para que nuestros hermanos y hermanas ciegos puedan caminar sobre ella. ¿Crees que nuestros hermanos y hermanas ciegos pueden ver la línea amarilla si simplemente está pintada sin textura?» comentó un internauta.

También hay quienes piensan que el trabajo del proyecto parece inmaduro, aunque las instalaciones públicas deberían diseñarse con una planificación clara y remitiéndose a ejemplos que hayan demostrado su buen funcionamiento.

En respuesta a esto, Relaciones Públicas del Departamento de Recursos Hídricos, Carreteras y Desarrollo de la Construcción de la ciudad de South Tangerang (SDAMBBK), Kemal, explicó que la construcción de aceras en este lugar no está dentro de la autoridad del gobierno de la ciudad.

«La ubicación del peatón frente a SMPN 8 South Tangerang City, Jalan Serpong-Puspiptek, está bajo la autoridad del Servicio PUPR de la provincia de Banten», dijo Kemal cuando fue confirmado por el equipo de medios.

Aunque está bajo la autoridad del gobierno provincial, Kemal garantiza que se sigan cumpliendo las aspiraciones de la gente. Las quejas de los residentes, dijo, han sido presentadas y coordinadas al Servicio PUPR de la provincia de Banten para su evaluación de acuerdo con la autoridad.