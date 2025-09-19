Se requiere que OJK sea un banco y LKNB registra datos de deudor al eliminar los libros de crédito MSME

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) está tratando de facilitar la provisión de nuevo acceso financiero para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

El jefe del Departamento de Reglamento y Desarrollo Bancario de OJK, dijo Indah Iramadhini, fue implementado por OJK a través de OJK Reglation (POJK) número 19 de 2025 en relación con la facilidad de acceso a la financiación de las MIPYME.

Donde uno de sus contenidos confirma que las instituciones bancarias y no financierasBanco (LKNB) puede hacer Eliminar el libro o Eliminar la factura contra el crédito o financiación de las MIPYME que no realizan atascos de tráfico alias.

«Por lo tanto, tanto Banks como LKNB pueden eliminar libros y/o eliminar facturas para cuentas por cobrar de tráfico, para respaldar la buena provisión de acceso al acceso a la financiación de MSME», dijo Indah en la información de los medios POJK No. 19/2025 en la oficina de OJK, Central Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Jefe del Departamento de Regulación y Desarrollo Bancario OJK, Indah Iramadhini Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Sin embargo, Indah enfatizó que más tarde cada banco y LKNB que eliminó los libros y/o eliminó las cuentas por cobrar del atasco de tráfico MSME, debe continuar llevando a cabo el proceso de administración de datos e información sobre el financiamiento de MSME.

De modo que más tarde, el historial, también conocido como el historial del deudor relacionado, puede permanecer documentado, a pesar de que la obligación de pago ha sido abolida.

Sin embargo, continúa Indah, el proceso de eliminar el libro y eliminar el proyecto de ley aún debe referirse a las leyes y reglamentos aplicables. Por ejemplo, como en la ley P2SK y sus reglas de implementación, y POJK relacionada con la evaluación de calidad de los activos en cada banco y LKNB.

Además, Indah agregó que tanto los bancos como los LKNB deben evaluar la equidad de determinar los costos relacionados con el financiamiento de MSME, que se cobra a clientes/deudores y/o posibles clientes/deudores de MIPYME.

Además, en el procedimiento de evaluación, tanto los bancos como el LKNB deben tener políticas y procedimientos de evaluación. Por ejemplo, como los procedimientos para evaluar la equidad de los costos relacionados con el financiamiento de MIPYME, luego evaluar el cálculo de las fuentes de fondos de fondos y los componentes de costos relacionados con el financiamiento de MIPYME, y el análisis del impacto de los cambios en los costos relacionados con el financiamiento de MIPYME.

«La evaluación debe realizarse regularmente, al menos 1 vez en 3 meses», dijo.