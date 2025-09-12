Se requiere que Indonesia compre 30 aviones de combate si desea el portaaviones Giuseppe Garibaldi de Italia

Yakarta, Viva – El plan de Indonesia para poseer portaaviones fortalecerse después de que surgieron noticias sobre la posibilidad de adquisición Su giuseppe garibaldi (C551) de Italia.

Sin embargo, resulta que hay requisitos especiales establecidos por la Italia. La tierra de la pizza solo lanzará el portaaviones si Indonesia también está dispuesto a comprarlo en un paquete completo con 30 avión de combate Ringan AV-8B Harrier II.

Esta información fue reportada por primera vez por los medios internacionales de defensa. Janesquien dijo que el acuerdo vino directamente de la Armada italiana.

«Es probable que el acuerdo incluya la transferencia de algunos de los 30 aviones de la Armada de Take-Off y Vertical Landing (STOVL) (STOVL) de AV-8B Harrier II», escribieron los medios de comunicación, citado por Viva el sábado 13 de septiembre de 2025.

Si se realiza por completo, entonces Indonesia por primera vez no solo tiene un portaaviones, sino que también opera el avión de combate STOVL que se puede tomar y aterrizar verticalmente.



Su portaaviones Giuseppe Garibaldi

El viejo discurso que ahora está rehabilitado

Planear comprar un portaaviones no es nuevo. Este discurso ha surgido desde 2015, pero solo esta vez parece más serio. Jefe de estado mayor TNI La Armada (KSAL), el almirante Muhammad Ali, enfatizó que la adquisición de los portaaviones estaba siendo considerado para apoyar a las operaciones militares distintas de la guerra (OMSP).

Según él, la Armada ha presentado una serie de adquisiciones de equipos de defensa al Ministerio de Defensa (Kemhan). Una de las prioridades es un portaaviones porque se considera importante para las operaciones humanitarias, incluido el envío de asistencia para desastres de manera rápida y masiva.

Paquete con 30 aviones de combate AV-8B Harrier II

Los requisitos italianos que requieren la compra de un paquete con aviones de combate AV-8B Harrier II son claramente una gran preocupación. El avión realizado por McDonnell Douglas (ahora Boeing) se conoce como un avión de combate de luz de múltiples rol con una capacidad única para desactivar un aterrizaje vertical.

AV-8B Harrier II no es un avión casual. Se ha convertido en uno de los pilares del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, España y, por supuesto, Italia. Con la adquisición de este paquete, Indonesia también se convierte automáticamente en el primer país en el sudeste asiático en operar el chorro de combate tipo STOVL.

Sin embargo, se espera que esta condición extienda la discusión entre Indonesia e Italia. Debido a que la adquisición no solo involucraba portaaviones de cuatro décadas, sino también 30 unidades de aviones de combate que ciertamente requieren costos, capacitación, preparación para la infraestructura.

La cooperación de defensa entre Indonesia e Italia recientemente ha sido cada vez más intensa. Anteriormente, Indonesia había adquirido dos Fregates de clase PPA, a saber, Kri Brawijaya-320 y Kri Prabu Siliwangi-321.