Se requiere que BGN sea chef en SPPG tiene un certificado

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Aplicar el nuevo procedimiento operativo estándar (SOP) que requiere cada uno ángulo en la unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) Tiene un certificado de una institución oficial para reducir los casos de intoxicación alimentaria nutritiva libre (Mbg) que luego le sucedió a miles de estudiantes.

«Se anunció ayer por la tarde, todos los chefs en la cocina deben estar certificados. Además, hay una nueva política, a saber, la Fundación debe proporcionar un chef compañero», dijo el jueves jefe adjunto de BGN, Nanik S. Deyang en Cibubur, West Java, el jueves.

Nanik enfatizó que esto se hizo para que la supervisión no fuera solo de BGN, sino que involucraba a la Fundación Mitra para ser responsable si hubiera incidentes no deseados o eventos extraordinarios (KLB).

«Debido a que la fundación ha recibido los beneficios de nuestra tierra de construcción, debe asumir la responsabilidad proporcionando un chef, ¿por qué? Para que este control no sea solo de BGN, sino que también hay control de la pareja», explicó.

Dijo que hasta ahora SPPG violó una gran cantidad de SOP relacionados con las técnicas de cocción, de modo que si hay una política de chef certificada por obligación, ciertamente ayudará a controlar para que los alimentos se cocinen de acuerdo con el SOP establecido por BGN.

«La comida se cocina a partir de cocinadas, se debe comer un máximo de seis horas de inmediato. Si quieren dar comida a las 07.00 o 08.00 de la mañana, significa que tienen que cocinar a las 02.00, pero lo que sucede, cocinan antes de las 12.00, a pesar de que ya tenemos el SOP. Si él es un chef certificado, no se atreverá a hacerlo», explicó.

Nanik enfatizó que para SPPG, que se demostró que violaba los SOP, BGN dio sanciones por paradas operativas para despreciar a SPPG.

«SPPG fue despedido y el jefe de la SPPG también fue despedido. Nos tomamos en serio el manejo de esto, inmediatamente cerraremos, seremos firmes en este asunto y no jugaremos, porque al seguir las instrucciones técnicas, esta cocina es muy higiénica y es imposible que las cosas no queramos», dijo.

Hizo hincapié en que una vida era muy valiosa. Por lo tanto, BGN cerrará firmemente las operaciones de MBG como KLB en West Bandung, lo que hace que miles de estudiantes envenenados.

«Hemos colaborado con la policía, la Agencia de Inteligencia del Estado (BIN), la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM), la Oficina de Salud. En West Bandung hay dos cocinas, el propietario es una base, estamos investigando, la cocina ha sido cerrada. Una vida está muy preocupada, una vida es muy significativa para nosotros», dijo Nanik. (Hormiga)