Se registró la oficina de Maktour, el KPK sospechaba que el escándalo de cuota del Hajj fue eliminado deliberadamente

Yakarta, Viva – Casos supuestos corrupción cuota haji Ministerio de Religioso (Ministerio de Religión) El período 2024 se está calentando. Equipo de investigación de la Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) Busque en la oficina de la Oficina de Viajes Hajj de Travel Maktour (MT).

De la búsqueda, los investigadores olieron el extraño aroma. Hay acusaciones de evidencia importante eliminadas deliberadamente. Esto fue revelado por el portavoz de KPK, Budi Praseteto.

«En la búsqueda realizada en la oficina de la Oficina de Viajes de Mt Hajj, ubicada en el área de Yakarta, los investigadores encontraron las instrucciones iniciales para eliminar la evidencia», dijo a los periodistas el viernes de 1525.



El portavoz de KPK Budi Praseteto en el KPK Red and White Building, Kuningan, South Yakarta

Los hallazgos inmediatamente hicieron que el KPK se moviera rápidamente. Budi enfatizó que su partido no dudaría en atrapar a las partes involucradas con el artículo sobre la investigación u obstrucción de la justicia.

«Para esta acción, el KPK realizó una evaluación y, por supuesto, el investigador no dudó en considerar la imposición del Artículo 21 de la obstrucción de la justicia contra el sector privado que intentó obstaculizar, bloqueando, uno de los cuales incluyó eliminar la evidencia en este caso Hajj», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj.