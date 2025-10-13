Se refuerzan los incentivos híbridos, Nissan GTR R35 y Mitsubishi Export

Jacarta – El domingo 12 de octubre de 2025, VIVA Automotriz resume las noticias más populares que actualmente son un tema candente para los internautas, desde las estrictas políticas de China en materia de incentivos híbrido a modificaciones épicas Nissan GTR en IMX y dominación mitsubishi De exportar ERC.

1. China refuerza los incentivos para los coches híbridos



Ilustración de un cargador de coche eléctrico/vehículo eléctrico

El gobierno chino elevó los estándares de incentivo fiscal de compra para 2026-2027 para PHEV con una distancia eléctrica pura de al menos 100 km (desde 43 km), consumo de combustible <70-75% del límite estándar y energía eléctrica <140-145% del límite dependiendo del peso, mientras que los vehículos eléctricos siguen el estricto estándar GB 36980.1-2025 del 11% desde antes. Leer más

2. Nissan GTR R35 luce diferente en IMX 2025

En IMX 2025 BSD City del 10 al 12 de octubre, la colaboración de MaxDecal con SekuyaEVOS presenta el Nissan GTR R35 como un lienzo artístico con envoltura imprimible Serie 9600 + laminación FOG60 con un tema de deportes electrónicos multiverso, presentando a los personajes Starla (esperanza) y Roar (coraje) que combinan juegos, anime y automoción. Leer más

3. Mitsubishi es campeón de exportaciones de automóviles CKD



Exportación de Mitsubishi Xforce fabricada en Indonesia

En septiembre de 2025, las exportaciones de automóviles CKD alcanzaron 4.386 juegos, con Mitsubishi liderando 3.280 juegos, seguido por Suzuki 564 juegos y Hyundai 540 juegos, mientras que CBU 47.321 unidades lideradas por Toyota 15.765 unidades, Daihatsu 12.680 unidades y Mitsubishi 7.962 unidades (total de CBU hasta la fecha). 382.374 unidades, Mitsubishi 75.361 unidades o 19,7% de participación). Leer más