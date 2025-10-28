Se recuperan armas ilegales por valor de 11.500 rupias en la casa de un joven en Nanded







La policía del distrito Nanded de Maharashtra ha detenido a un hombre de 20 años por posesión ilegal de armasdijeron las autoridades el martes.

Según la agencia de noticias PTI, a partir de un aviso, la sección criminal local (LCB) allanó la residencia de Aditya Durgasingh Thakur en el área de Lohar Galli y recuperó siete espadas y tres dagas por un valor total de 11.500 rupias.

La operación, dirigida por el inspector Uday Khanderay y supervisada por el inspector adjunto de policía RH Gaware, fue realizada por el equipo de la Unidad de circunvalación de Hatta.

La policía dijo que Thakur supuestamente había almacenado las armas en su casa. Se ha registrado un caso y las armas incautadas se han enviado para una mayor investigación.

El capo de una pandilla con un fajo de dinero retenido por la Sección Contra el Crimen de Mumbai; Cuatro casos en Mumbai resueltos

La Unidad 6 de Crime Branch arrestó a un estafador de 30 años que supuestamente lideraba una pandilla involucrada en una serie de casos de trampa en Mumbai y Thanedonde víctimas desprevenidas, en su mayoría personas de la tercera edad, fueron engañadas para que se deshicieran de sus adornos de oro a cambio de fajos de dinero en efectivo falsos.

El 25 de septiembre, alrededor de las 13.50 horas, dos hombres se acercaron a una mujer en CG Gidwani Marg en Chembur. Entablaron una conversación amistosa con ella y le dijeron que habían encontrado un fajo de dinero envuelto en un pañuelo azul. Los hombres convencieron a la mujer de que se quitara su mangalsutra de oro como “garantía” antes de entregarle el supuesto dinero en efectivo, solo para que ella descubriera más tarde que el paquete contenía papel usado.

Después de que se registrara un caso en las secciones pertinentes del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) en Chembur Los agentes de la unidad 6 de la comisaría de policía rastrearon al principal acusado, Rahul Kanhaiya Solanki, hasta su Dwarali Pada en Kalyan y lo arrestaron.

Una investigación detallada reveló que Solanki era el cabecilla de un sindicato de trampas que operaba en las jurisdicciones de la policía de Mumbai, Thane, Navi Mumbai y Mira-Bhayandar-Vasai-Virar. Hasta ahora, cuatro casos registrados en las comisarías de policía de Chembur, Pant Nagar, Kanjurmarg y Kalwa han sido descifrados por su red.

El acusado ya había sido fichado en casos de trampa similares en las comisarías de policía de Bhiwandi, Kolshewadi y Badlapur entre 2018 y 2021.

También es miembro de la famosa banda interestatal Bavari, conocida por robos violentos y robos.

Policía dijo que la pandilla tenía como objetivo a ciudadanos de edad avanzada, a menudo fingiendo haber encontrado un paquete de dinero en efectivo y persuadiendo a las víctimas para que entregaran su oro como garantía antes de desaparecer con los adornos. La policía dijo que este modus operandi también se llama «Muttha Kaam».

«Usaron manipulación emocional y falsas seguridades para ganarse la confianza. La operación no sólo resolvió cuatro casos importantes, sino que también condujo a la recuperación total de objetos de valor robados», dijo Bharat Ghone, inspector superior de policía de la unidad 6 de la sección criminal.

Los oficiales dijeron que es posible que se presenten más víctimas a medida que continúa la investigación.





