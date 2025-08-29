Se recuerda al DPR que detenga las declaraciones provocativas, no confunda a la comunidad con las autoridades

Yakarta, Viva – un número miembro RPD Se considera que RI no muestra empatía por la voz de la gente. Esto fue revelado por el Movimiento de la Fuerza Juvenil Indonesia (GAMKI).

Leer también: Ofreció ser un timbre y rp pagado. 150 millones, esta es la respuesta para acariciar a Jerome Polin



Instan al público a continuar expresando sus aspiraciones de manera pacífica, sin ser provocados por aquellos que desean aprovechar la situación.

«Gamki pide a los miembros y líderes del parlamento indonesio que dejen de emitir declaraciones que no empatan con manifestaciones y gritos de las personas, y no presentan declaraciones provocativas o normativas, que en realidad respaldan cada vez más la ira de la gente», dijo el presidente del Gamki DPP, Sahat Martin Philip Sinurat, el sábado de agosto de 3025.

Leer también: Posición sentada 7 miembros de Brimob durante Rantis Lindas Ojol Affan, conductor bripka R acompañado de Kompol C



Gamki también instó al parlamento indonesio a ir inmediatamente directamente para cumplir con la masa de acción. No solo eso, Gamki también exigió que el parlamento indonesio respalde inmediatamente el proyecto de ley de privación de activos.

«Gamki pide a todos los miembros y líderes del parlamento indonesio que en 1X24 horas estén presentes inmediatamente al frente del edificio Senayan para escuchar y responder directamente las aspiraciones y demandas de la gente. Dijo Sahat.

Leer también: La estación de policía de Jatinegara fue atacada por las masas, la puerta fue quemada



También transmitió un profundo dolor por la muerte. Affan kurniawantaxistas de motocicleta en línea que fueron atropellados por Rantis Cars Brote momento manifestación Ricuh DPR, jueves 28 de agosto de 2025, noche. Esperan que la familia que queda se le da fuerza.

«Gamki siente una profunda tristeza por la muerte del difunto affan Kurniawan. Que el difunto descansa en paz y Dios da fuerza y ​​fortaleza a las familias dejadas atrás», dijo.

Sahat afirmó que Gamki también instó al general de policía de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo a hacer cumplir inmediatamente la ley y tomar medidas enérgicas contra los perpetradores que causaron muertes en la manifestación.

«Gamki instó al jefe de la policía nacional a hacer cumplir la ley y tomar medidas firmes contra los perpetradores que hicieron que las víctimas murieran en una manifestación el 28 de agosto de 2025», dijo nuevamente.

Para tener en cuenta, esta manifestación fue llevada a cabo por el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado por ser atropellado por un auto Rantis Brimob. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol Cosmas Kaju Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.