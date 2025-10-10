Se recomienda a Bills que corte los lazos con Matt Milano después del último revés por lesión

Los Buffalo Bills sufrieron un gran golpe durante su derrota ante los New England Patriots cuando el ex apoyador de Pro Bowl Matt Milano volvió a agravar la lesión en el pectoral que lo había mantenido fuera durante las dos semanas anteriores.

Milano no pudo regresar al juego y enfrenta la posibilidad de perderse aún más tiempo, lo que generó llamados para que el equipo corte los lazos con el apoyador frecuentemente lesionado. Milano se ha perdido tramos importantes de las últimas temporadas mientras lidiaba con una serie de lesiones importantes, y ahora volverá a estar fuera indefinidamente.

“Milano ahora se ha perdido el equivalente a tres de los cinco juegos de los Bills esta temporada, la continuación de una tendencia preocupante que se remonta a la Semana 5 de la temporada 2023”, escribió Skurski. «Fue durante esa temporada que Milano sufrió una devastadora lesión en la pierna en un partido contra los Jacksonville Jaguars en Londres, que lo dejó fuera de juego por el resto del año. Un desgarro en el bíceps sufrido en el campo de entrenamiento en el verano de 2024 dejó fuera a Milano durante los primeros 11 juegos de la temporada regular. Regresó a jugar en tres antes de perderse otro debido a una lesión en la ingle».

Skurski señaló que se ha vuelto demasiado difícil para los Bills planear tener a Milano en el campo y podrían tomar medidas para cortar los lazos con él después de la temporada.

“Es hora de empezar a preguntarse si el equipo tiene [had enough of his injuries]también», escribió Skurski. «Los Bills reelaboraron el contrato de Milano en la temporada baja, recortándole un año y convirtiéndolo en agente libre sin restricciones después de esta temporada. A los 31 años, y con su historial reciente de lesiones, fue en gran medida un acuerdo para demostrarlo. Es decir, demostrar que puede mantenerse sano y marcar la diferencia para la defensa”.

Los proyectos de ley comparten elogios para Matt Milano

El equipo no ha dado señales de prepararse para dejar Milán. El entrenador en jefe Sean McDermott elogió esta semana los esfuerzos que ha realizado para mantenerse saludable y recuperarse de sus lesiones y dijo que el equipo está listo para ascender a su reemplazo.

«Ayer modificó ese pectoral en el juego, por lo que estará semana tras semana». dijo McDermott. «Nadie trabaja más duro que Matt Milano para mantenerse saludable. Ahora mismo será el próximo hombre en subir esta semana».

El coordinador defensivo Bobby Babich agregó que está en la esquina de Milano, compartiendo su simpatía por el apoyador después del último revés por lesión.

“Sé que es muy difícil para él”, dijo el coordinador defensivo de los Bills, Bobby Babich, quien fue entrenador de posición de LB del Milano en 2022 y 2023.

McDermott dijo que Milano evitaría un viaje a la reserva de lesionados, lo que podría retrasar su regreso en algún momento después de la semana de descanso del equipo luego del partido de esta semana contra los Atlanta Falcons. Los Bills también están esperando el regreso del tackle defensivo Ed Oliver, quien ha estado fuera desde que sufrió una lesión en el pie en la práctica después de la victoria del equipo en la Semana 1 sobre los Baltimore Ravens.