Se rechazará si el solicitante es obeso o diabético.

Estados Unidos, VIVA – Gobernanza Donald Trump vuelve a estar en el punto de mira tras las políticas relacionadas con la solicitud de visas de residencia para inmigrantes. Esta política está relacionada con las condiciones médicas que experimenta el solicitante de la visa.

Se afirma que los ciudadanos extranjeros que deseen solicitar una visa para permanecer en los EE. UU. pueden ser rechazados si tienen condiciones médicas como diabetes o obesidad. La guía, que el Departamento de Estado envió al personal de la embajada y el consulado, instruye a los funcionarios de visas a negar a los solicitantes que no son elegibles para ingresar a los EE. UU. por una variedad de nuevas razones, incluida su edad o su posible dependencia de la asistencia pública.

En el documento se afirma que las personas con estas condiciones pueden ser consideradas como carga publica o potencialmente sobrecargar los recursos estadounidenses debido a sus problemas de salud o edad.

Durante años, los controles médicos han sido parte del proceso de solicitud de visa, incluidos controles de enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el historial de vacunación. Sin embargo, los expertos dicen que las nuevas directrices amplían la lista de condiciones médicas que deben considerarse y otorgan a los funcionarios de visas mayor autoridad para evaluar la elegibilidad de inmigración basándose en el estado de salud del solicitante.

La directiva es parte de la agresiva campaña de la administración Trump dirigida a la deportación de inmigrantes indocumentados e impedir que otros ingresen a Estados Unidos. Estos esfuerzos incluyen arrestos masivos diarios, una prohibición para los refugiados de ciertos países y planes para ajustar la cuota total de inmigrantes a los que se les permite ingresar.

«Debe considerar el estado de salud del solicitante. Algunas afecciones médicas, incluidas, entre otras, enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, trastornos neurológicos y problemas de salud mental, pueden requerir costos de tratamiento de hasta cientos de miles de dólares», se dice en el comunicado, citado en la página de NPR, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Como es sabido, alrededor del 10 por ciento de la población mundial vive con diabetes. Las enfermedades cardiovasculares también son muy comunes y son la principal causa de muerte en el mundo.

El documento también alienta a los funcionarios de visas a considerar otras condiciones, como la obesidad, que se dice que desencadena asma, apnea del sueño y presión arterial alta, al evaluar si un inmigrante es una carga pública potencial y se le debe negar la entrada a Estados Unidos.