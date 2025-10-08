Se reanudan las conversaciones de paz de Israel-Hamas en Egipto en el aniversario de la Guerra de Gaza de dos años







Las conversaciones de paz entre Israel y Hamas se reanudarán en una ciudad turística egipcia el martes, el aniversario de dos años del ataque sorpresa del grupo militante contra Israel que desencadenó el sangriento conflicto que ha visto a decenas de miles de palestinos asesinados en Gaza.

El segundo día de negociaciones indirectas en el resort del Mar Rojo de Sharm El-Sheikh se centrará en un plan propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada. Después de varias horas de conversaciones el lunes, las autoridades dijeron que las partes acordaron la mayoría de los términos de la primera fase, que incluyen la liberación de rehenes y el establecimiento de un alto el fuego.

El plan ha recibido un respaldo internacional generalizado, y Triunfo Dijo a los periodistas el lunes que pensaba que había una «muy buena oportunidad de un acuerdo duradero». «Esto está más allá de Gaza. Gaza es un gran problema, pero esto es realmente paz en el Medio Oriente», dijo.

Sin embargo, quedan muchas incertidumbres, incluida la demanda de que Hamas desarme y la futura gobernanza de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho durante mucho tiempo que Hamas debe rendirse y desarmarse, pero Hamas aún no ha comentado si estaría dispuesto a hacerlo.

El plan prevé que Israel retire a sus tropas de Gaza después de que Hamas se desarme, y se implementa una fuerza de seguridad internacional. El territorio se colocaría bajo gobernanza internacional, con Trump y ex Primer ministro del Reino Unido Tony Blair lo supervisa.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando militantes liderados por Hamas irrumpieron en el sur de Israel y mataron a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron 251. Hamas posee 48 rehenes, alrededor de 20 de las cuales se cree que están vivos.

Peaje de guerra de dos años

De cada 10 personas, una ha sido asesinada o herida en una huelga israelí. Nueve son desplazados. Al menos tres no han comido durante días. De cada 100 niños, cuatro han perdido uno o ambos padres. De cada 10 edificios que se encontraban en Gaza Prewar, ocho están dañados o aplanados. De cada 10 hogares, nueve están destrozados. De cada 10 acres de tierras de cultivo, ocho están arrasados ​​(más de tres de cada cuatro hectáreas).

Casi toda la población está desplazada y faltan miles

67,000+

No. de personas asesinadas; El 11 por ciento de la población de Gaza ha sido asesinada o herida

2000+

No de palestinos desplazados asesinados mientras buscan comida

30%

Parte de la población que ha tenido hambre durante días

465

No de soldados israelíes asesinados en Gaza desde que comenzó la guerra

40,000+

No de palestinos que han sufrido lesiones que alteran la vida

102,067

Aproximado no de edificios destruidos

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente