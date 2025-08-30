Se quemaron muchas paradas, Transjakarta detuvo todos los servicios de viaje

Yakarta, Viva – PT Transportation Yakarta (Transjakarta) detener temporalmente todos los servicios y ruta Viaja hoy. Este es el impacto de la quema de una serie de paradas que ocurrieron en la manifestación esta semana. Uno de ellos es la parada de la Policía Regional Metro Jaya en el sur de Yakarta.

«Teniendo en cuenta la situación que no es propicio, todos los servicios de Transjakarta aún no pueden atender a los clientes», escribió PT Transjakarta a través de Social Media X, sábado 30 de agosto de 2025.

Anteriormente, Transjakarta registró un total de siete paradas hornear por personas irresponsables durante la manifestación en Yakarta el viernes (29/8) hasta la madrugada del sábado.

«Hasta el sábado por la mañana, había siete paradas quemadas por personas irresponsables», dijo el jefe del Departamento de Relaciones Públicas y CSR del PT Transjakarta Ayu Wardhani, el sábado.

Las siete paradas, a saber, la parada de la rotonda de Senayan, el joven Scouts, la parada de la policía regional de Metro Jaya, el Senen Toyota Rangga Stop, el Sentral Senen Stop, Senayan Stop y la parada de la puerta juvenil.

Además de ser quemados, varias paradas de Transjakarta también son el objetivo del vandalismo y la destrucción de las instalaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=cknkvzwzjr8