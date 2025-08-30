Se quemaron 7 paradas de Transjakarta durante la manifestación de esta semana

Yakarta, Viva – PT Transportation Yakarta (Transjakarta) registre un total de siete sostener que fue quemado por individuos irresponsables durante la manifestación en Yakarta el viernes (29/8) y hasta la madrugada del sábado.

El Jefe del Departamento de Relaciones Públicas de PT Transjakarta y CSR Ayu Wardhani reveló que las siete paradas, a saber, la parada de la rotonda de Senayan, la Juventud Scout, la Policía de Metro Jaya, el Senen Toyota Rangga Stop, el Sentral Senen Stop, el Senayan Stop y la Juventud Gate Stop.

«Hasta el sábado por la mañana, había siete paradas quemadas por personas irresponsables», dijo en Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025.

Además de ser quemado, continuó, varias paradas de Transjakarta también fueron atacadas por el vandalismo y la destrucción de las instalaciones. Transjakarta lamentó la destrucción e invitó al público a proteger conjuntamente las instalaciones públicas para que muchas personas pudieran seguir sintiendo los beneficios.

«Transjakarta invita al público a mantener conjuntamente instalaciones públicas, para que los beneficios puedan seguir siendo utilizados por muchas personas. Transjakarta está agradecido por el apoyo de todas las partes», dijo Ayu.

La parada de Sarinah Busway, Yakarta, fue quemada por las masas.

Anteriormente, las manifestaciones realizadas por varios elementos, incluidos trabajadores y estudiantes, tuvieron lugar en varios puntos en Yakarta, uno de los cuales fue el edificio DPR/MPR el lunes (8/25) y el jueves (8/28).

La acción que originalmente era pacífica se convirtió en caótica a la tarde. El clímax, a saber, cuando las víctimas.

Affan Kurniawan (21), un taxista de motocicletas en línea, murió por ser aplastado por un vehículo táctico BRIMOB (Rantis) en medio de un motín entre manifestantes y la policía en Jalan Pejompongan, Central Yakarta, jueves (8/28) Noche.

Los disturbios en Pejonpongan ocurrieron después de que la policía la derrotara varios elementos de la comunidad que celebraron una manifestación alrededor del complejo parlamentario. (Hormiga)