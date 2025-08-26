Se quemaron 14 casas, la policía examinó a 18 testigos

Ambon, Viva – La Policía Regional de Maluku (Polda) ha examinado hasta 18 testigos relacionados con el caso ardiente de los residentes de Hunuth, Ambon City, que ocurrió el martes 19 de agosto de 2025.

«Hasta hoy, el equipo de investigación realizó un examen de 18 testigos sospechosos de conocer, ver o experimentar directamente el incidente», dijo el Jefe de Relaciones Públicas del Comisionado de Policía de Maluku, Rositah Umasugi, en Ambon, el lunes (25/25/2025).

Según Rositah, el examen de testigos se realizó intensamente para reunir evidencia válida relacionada con actos anarquistas desencadenados por peleas de estudiantes y condujo a la muerte de un estudiante de SMK Negeri 3 Ambon.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi

Explicó que el equipo de investigación de la Dirección de Investigación Criminal (Ditreskrimum) de la Policía Regional de Maluku se movió rápidamente desde que recibió informes de los residentes que fueron víctimas porque sus hogares fueron quemados y dañados. El proceso de investigación comienza con la escena del crimen (TKP) para encontrar pruebas sólidas.

«Hasta ahora, los investigadores aún continúan desarrollándose para revelar en su totalidad las partes involucradas y los motivos subyacentes a esta acción anarquista», dijo.

Además, la Policía Regional de Maluku enfatizó el compromiso de manejar este caso de manera profesional y transparente de acuerdo con los procedimientos legales. Rositah también hizo un llamamiento al público para que mantuviera la conductividad, no provocó fácilmente problemas o Hoaks que pudieran empeorar la situación, y entregar completamente el manejo de casos a las autoridades.

A partir de los resultados de la escena del crimen inicial, se quemaron 14 unidades de casas para disparar y otras 18 fueron dañadas. Además de las casas, varios lugares de negocios propiedad de residentes también se ven afectados. (ENTRE)