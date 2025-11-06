¿Se pueden utilizar las motocicletas eléctricas para las actividades diarias?

Jacarta – Las actividades en las grandes ciudades son cada vez más sinónimo de comodidad, eficiencia de tiempo y costos operativos razonables. Por lo tanto, elegir un vehículo que sea ligero, fácil de mantener y sin complicaciones es la principal consideración para los usuarios diarios.

En ese contexto, motor eléctrico está empezando a recibir mucha atención, no sólo por el factor de tendencia verde, sino más bien por su función, que es verdaderamente relevante para rutinas cortas y medias en áreas urbanas.

Es en este segmento donde United E-Motor intenta ganar impulso. La marca PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) lanzó el modelo MT1500 como una línea de scooters eléctricos destinados al uso diario.

Hicieron hincapié en que su enfoque no es sólo un truco visual, sino más bien un vehículo que puede usarse directamente en el contexto de la vida cotidiana: oficinas, campus y movimientos sociales en la ciudad.

«Queremos presentar un producto que no sea sólo una motocicleta eléctrica, sino una experiencia de conducción adecuada en la vida cotidiana», dijo el director general de United E-Motor, Andry Dwinanda. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del jueves 6 de noviembre de 2025.

En términos de rendimiento, la MT1500 está equipada con un motor eléctrico con una potencia máxima de 2.700 vatios y una velocidad máxima declarada de unos 70 km/hora. La batería es de 72 V 20 Ah y tiene un kilometraje declarado de 80 km con una carga completa.

Para los usuarios cuya movilidad es dominante en las áreas urbanas, esta cifra se encuentra en un rango realista para el uso de un día completo, especialmente para patrones de viaje que promedian entre 20 y 35 km por día.

En cuanto a apariencia, la MT1500 tiene una carrocería proporcional, con líneas más limpias y menos agresivas. La altura del asiento no es demasiado alta, lo que lo hace relativamente amigable para las mujeres, mientras que las dimensiones aún son lo suficientemente maduras para los usuarios masculinos.

Los dispositivos de seguridad y confort son partes bastante obvias. El sistema de iluminación LED completo, el panel de instrumentos digital, el maletero de 28 litros debajo del asiento, el asistente de arranque en pendiente, el sistema antivuelco y el corte de energía en 3 segundos son características estándar.

En el sitio web oficial de United, el precio de OTR Jakarta figura en 16,9 millones de IDR. Andry enfatizó que «valores añadidos como la seguridad, la comodidad y la flexibilidad de uso son nuestro enfoque para que la transición de la sociedad hacia los vehículos eléctricos sea más fácil y agradable».