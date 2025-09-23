¿Se pueden usar las bujías viejas del automóvil después de la limpieza? Esta es la respuesta

VIVA – Busi móvil es un componente vital en el sistema de encendido máquina. Su función es producir chispas que quemaron una mezcla de combustible y aire, para que el motor pueda iluminar y operar de manera óptima.

Sin embargo, como uso, la bujía experimentará el desgaste y la acumulación de suciedad, planteando preguntas importantes: ¿se pueden limpiar y reutilizar las bujías viejas?

Ilustración Comprobación de autos Spark Park

Función de la bujía y la importancia del tratamiento

Las bujías óptimas se aseguran de que el motor funcione de manera eficiente, la combustión de combustible perfecto y el consumo de combustible sean más eficientes. Las bujías sucias o desgastadas pueden hacer que el motor esté estancado, disminuya la aceleración, hasta que aumenta el consumo de combustible. Acumulación de carbono, aceite o corteza electrodo Las bujías son la causa principal de la disminución del rendimiento de la bujía.

Cómo limpiar una bujía de coche

Técnicamente, las bujías de automóviles se pueden limpiar. Sin embargo, este proceso es una solución más temporal. Las bujías de uso largo experimentan un desgaste natural en el electrodo y aisladorEntonces, la actuación no será la misma que nueva.

Pasos para limpiar la bujía:

– Preparación: asegúrese de que el motor esté muerto y frío. Retire el cable de encendido de la bujía.

– Retire la bujía: use cuencas de bujía para eliminar la bujía de la máquina con cuidado.

– Limpieza de tierra: use un cepillo de alambre fino o papel de lija ligero para eliminar el carbono y la corteza que se pega. Otra alternativa es usar un limpiador especial de bujía o un fluido de limpieza de carburador.

– Examen visual: verifique el electrodo y el aislante; Si hay grietas o corrosión, las bujías no son adecuadas para su uso nuevamente.

Tenga en cuenta que la limpieza de la bujía solo elimina la suciedad de la superficie. El desgaste interno de electrodos y aisladores permanece, por lo que el rendimiento de la bujía no vuelve a nuevo.

Cuando la bujía debe ser reemplazada

Reemplazar las bujías de una manera oportuna es muy importante para mantener el rendimiento del motor. Se deben reemplazar los signos de bujías, entre otros:

– electrodos de bujía quemados o preocupaciones severas

– Grietas sobre aisladores de cerámica

– Corrosión en la bujía de metal

– El motor es difícil de encender o disminuir la aceleración

Los fabricantes de vehículos generalmente proporcionan recomendaciones para el reemplazo de la bujía, por ejemplo, cada 20,000-40,000 km para bujías estándar, o de acuerdo con las especificaciones de fábrica para bujías de iridio y platino.

El uso de una bujía desgastada o dañada puede causar combustión incompleta, golpe o daños más graves en el motor.

La limpieza de una bujía de automóvil se puede hacer como una solución temporal para deshacerse de la suciedad, pero no puede restaurar su rendimiento como una nueva bujía.

Las últimas bujías de NGK para un millón de personas

Para que el motor continúe funcionando de manera óptima y duradera, es aconsejable cambiar las bujías regularmente de acuerdo con las recomendaciones de fábrica. Si hay duda, los propietarios de automóviles deben consultar con la mecánica profesional o los talleres oficiales para garantizar que las bujías y los sistemas de encendido de automóviles sigan en las mejores condiciones.

Con el mantenimiento adecuado, las bujías de automóviles admitirán que el motor permanecerá en cuenta, con eficiencia de combustible y reducirá el riesgo de daños a largo plazo.