Yakarta, Viva – Era El motor es un componente importante que a menudo se subestima algunos propietarios de vehículos. De hecho, la calidad del aceite puede determinar la longevidad del motor del automóvil o la motocicleta.

Muchas personas están dispuestas a gastar más profundamente para comprar aceite caro para el mejor rendimiento. Sin embargo, surge la pregunta, ¿se puede reutilizar el aceite caro después de cierto uso?

Citado de Slashgear, sábado 27 de septiembre de 2025, técnicamente el aceite experimentará degradación debido al calor y la fricción en el motor. Aunque la marca es premium, función lubricante todavía reducido con el tiempo.

El aceite caro generalmente tiene un aditivo más completo y una durabilidad más larga. Pero eso no significa que el aceite se pueda usar nuevamente después de retirarse del motor.

Algunos talleres pueden haber ofrecido el servicio del aceite usado de «reiniciar». Desafortunadamente, el método no puede restaurar la calidad del aceite a su condición original.

El mayor riesgo de usar aceite usado son los depósitos de suciedad que permanecen unidos. El motor puede experimentar daños graves si el aceite ya no puede lubricar bien.

Los productores de petróleo tampoco recomiendan reutilizar, a pesar de que sus productos son de clase premium. Esto se debe a que la calidad del aceite usado es difícil de garantizar que sea seguro para el motor.

Si desea ser más eficiente, una solución más sabia es usar aceite de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No es necesario ser siempre un aceite caro, lo cual es importante según las necesidades del motor.

El aceite caro proporciona protección adicional, especialmente para motores de alto rendimiento. Pero una vez utilizada, su función no será la misma incluso si se reinicie.

En conclusión, el aceite caro no puede reutilizarse por ningún motivo. Es mejor cambiar rutinariamente el aceite de acuerdo con el cronograma para que el motor permanezca duradero y evite grandes costos de reparación.