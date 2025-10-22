Se puede pedir un nuevo automóvil Hyundai, con un precio de 200 millones de IDR

Pekín, VIVA – El coche es el resultado de una colaboración entre hyundai moto y BLOQUEAR Motor, abre oficialmente el periodo de pedidos de su nuevo vehículo eléctrico, el Hyundai EO. Este SUV compacto se conocía anteriormente como Hyundai Elexio y es el primer modelo puramente eléctrico de Hyundai de Beijing diseñado específicamente para el mercado chino.

Este paso es parte de la estrategia de reactivación de Hyundai en el país de la Cortina de Bambú, después de haber sido presionado anteriormente por el dominio de marcas locales como BYD y Geely, que ahora dominan el mercado de vehículos eléctricos.

Como informó VIVA Otomotif de Cnevpost, el miércoles 22 de octubre de 2025, el Hyundai EO se ofrece en tres variantes, a saber, Fun, Smart y Tech, con precios de preventa que van desde 130.000 yuanes a 150.000 yuanes, o el equivalente a alrededor de 283 millones de IDR a 327 millones de IDR.

A este precio, el EO se sitúa en el segmento medio, que actualmente es muy competitivo en China.

Construido sobre la plataforma E-GMP (Electric Global Modular Platform) de Hyundai, el EO tiene unas dimensiones de 4.615 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.698 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.750 mm.

El tamaño es adecuado para un SUV familiar joven, con un habitáculo espacioso y un diseño moderno típico de Hyundai.

En términos de prestaciones, el EO cuenta con un único motor eléctrico en la parte delantera con una potencia máxima de 160 kW (equivalente a 215 caballos) y un par máximo de 310 Nm. Este coche utiliza una batería LFP (fosfato de hierro y litio) que está disponible en dos capacidades: 64,2 kWh y 88,1 kWh.

Según los estándares CLTC, la autonomía alcanza entre 540 y 722 km con una carga completa.

En el mercado chino, el Hyundai EO competirá directamente con dos populares SUV eléctricos, el BYD Yuan Plus y el Geely Galaxy E5. A modo de comparación, el BYD Yuan Plus se vende a partir de 115.800 yuanes (alrededor de Rp. 252 millones), mientras que el Geely Galaxy E5 se comercializa a partir de 109.800 yuanes, alrededor de Rp. 239 millones.

Con un diseño futurista, tecnología global y precios que siguen siendo competitivos, el Hyundai EO es la nueva arma del fabricante surcoreano para reconquistar el corazón de los consumidores chinos y al mismo tiempo fortalecer su posición en el ámbito mundial de los vehículos eléctricos.