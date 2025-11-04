Se puede pedir el nuevo GAC Aion Car por 200 millones de IDR, hay variantes eléctricas e híbridas

Pekín, VIVA – Fabricante de coches eléctricos Aión GAC regresando agresivamente para llenar el segmento de los SUV compactos. El fabricante chino anunció oficialmente que su modelo más nuevo, voy por un i60ya está abierto para pedidos anticipados.

Curiosamente, Aion ofrece inmediatamente dos configuraciones de tren motriz: totalmente eléctrico (EV) e híbrido de autonomía extendida (EREV). Así, los consumidores pueden elegir según sus preferencias si quieren ser totalmente eléctricos o seguir teniendo un motor de gasolina «de reserva» que funcione como generador.

Para el mercado chino, adaptado VIVA Automotriz de Carnewschina, el martes 4 de noviembre de 2025, se anunciaron precios de preventa a partir de 126.800 yuanes (≈ Rp. 296,8 millones) para la variante de gama extendida. Mientras tanto, la versión puramente eléctrica cuesta desde 119.800 yuanes (≈ Rp. 280,1 millones).

Este rango de precios hace que el Aion i60 parezca uno de los SUV electrificados más agresivos en su categoría de precio con una buena relación calidad-precio. Por clasificación, el vehículo pertenece a la clase de los SUV compactos de cinco plazas, el segmento más activo actualmente en el área de electrificación asiática.

En términos de diseño, el Aion i60 tiene una apariencia moderna. Las luces principales lucen nítidas con fuentes de luz LED duales, mientras que los DRL alargados tienen una forma de tipo pasante.

La parrilla inferior aún conserva la sensación de la entrada. Desde el lateral, las líneas de la carrocería recuerdan al Aion V, pero las dimensiones del i60 son mucho mayores: 4.685 mm (largo), 1.854 mm (ancho), 1.660 mm (alto), y una distancia entre ejes de 2.775 mm. Esto significa que es 105 mm más largo que el Aion V, pero aún así tiene capacidad para cinco personas.

El resto es típico de los SUV contemporáneos: manijas de las puertas semiocultas, llantas de aleación de 18 o 19 pulgadas y espejos laterales con detalles de luz azul.

En la parte trasera, se muestra un toque futurista a través de una luz trasera de dos capas de ancho completo y el logotipo de la marca Aion que se ilumina. El portón trasero es eléctrico con un umbral de posición bajo.

Al entrar en la cabina, se puede sentir inmediatamente la atmósfera premium a través del diseño de dos tonos. Hay tres opciones de temas interiores: Blanco avena, Marrón claro terciopelo cálido y Gris Tahití. Las funciones de entretenimiento están centralizadas en la pantalla flotante, acompañadas de un volante con rueda de desplazamiento y dos plataformas de carga inalámbrica.

La luz ambiental tiene 32 colores. En el sector ADAS está disponible el sistema GSD Intelligent Driving, completo con NDA (asistencia a la navegación en carretera) y HPA (asistencia inteligente al aparcamiento).