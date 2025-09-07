¿Se puede disolver el DPR? RIEKE DIAH PILTOKA: ¡Can!

Yakarta, Viva -La decepción de la comunidad continua hacia los representantes de su gente en RPD Haciendo enojar a la gente indonesia hasta el punto de disolver el DPR.

La pregunta es, ¿se puede disolver la Cámara de Representantes? Esto también fue respondido por Miembro de DPR RHODE ISLAND, Rieke Diah Pitaloka. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«La pregunta se puede disolver el DPR?

Sin embargo, para que la disolución sea constitucional, entonces la Constitución (Constitución) 45, debe ser enmendada.

«Entonces, ¿cómo hacer la disolución constitucional? La enmienda es nuevamente la Constitución. En la Tercera Enmienda a la Constitución, el Artículo 17 C se dice que el DPR no puede congelarse o incluso disolverse», continuó.

Entonces, el actor de Oneng en la comedia de situación de Bajaj Bajuri enfatizó que la disolución del DPR debe ser devuelta a la Constitución.

«Así que todo se remonta a la Constitución. Porque tampoco podemos … que hay un fenómeno como esta es una lección valiosa para al menos yo», dijo.

Rieke también afirmó haberse reunido con representantes de los manifestantes para transmitir las demandas de la comunidad, que se resumió en 17+8.

«Había recibido a mis amigos, gracias por venir, estaba Jerome Polin, Andovi», dijo.

Sin embargo, según Rieke, él mismo no pudo tener un diálogo personal porque trajo el nombre de la institución DPR.

«Pero si se me pregunta personalmente, sí, brindo apoyo para estas demandas y, por supuesto, apoyo a los líderes y comisiones relacionadas para hacer un seguimiento de estas demandas», concluyó.