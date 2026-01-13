Se puede aumentar, sin restricciones.

Jacarta – Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto confirmó que el gobierno había preparado un presupuesto de 300 billones de IDR como límite máximo para el crédito empresarial popular (DÓNDE) De sector agricultura en 2026.

Lea también: Trump amenaza con aranceles del 25 por ciento a los países que comercian con Irán, Airlangga: ¡RI no se preocupa!



El objetivo es fortalecer la financiación, la producción y la resiliencia alimento nacional de manera sostenible.

«Este año tenemos un límite de 300 billones de rupias, entonces, ¿cómo podemos seguir fomentando la financiación agrícola de KUR», dijo Airlangga en la conferencia de prensa de la ‘Cumbre de Seguridad y Alimentación 2026’ en Menara Kadin, en el sur de Yakarta, el martes 13 de enero de 2026.

Lea también: Los precios del chile caen ligeramente, seguidos por los precios de los huevos; tenga en cuenta la lista completa de otros productos básicos





Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Dijo que el techo aún podría elevarse según fuera necesario. Esto se debe a que no hay restricciones sectoriales, siempre y cuando el financiamiento esté destinado a sectores productivos, esté en el objetivo correcto y apoye el aumento de la producción nacional de alimentos.

Lea también: Prabowo confía en que dentro de 5 a 7 años Indonesia ya no importará energía



«También podemos elevar el límite máximo para la agricultura. No hay restricciones para el (sector) agrícola», dijo.

Airlangga añadió que se registró que los logros en el sector de la seguridad alimentaria en 2025 estaban mejorando. Esto se puede ver, entre otras cosas, en el aumento de la producción. arroz que alcanzó los 34,71 millones de toneladas, y una producción de maíz de alrededor de 16 millones de toneladas.

«Estamos agradecidos de que en 2025 podamos superar nuestra capacidad de seguridad alimentaria, incluida la producción de arroz, que alcanza los 34,71 millones de toneladas», dijo Airlangga.

Enfatizó que a través de KUR en el sector agrícola, el gobierno se compromete a seguir manteniendo su realización, para que en el futuro pueda seguir creciendo para lograr la soberanía del sector alimentario nacional.

«Para que podamos mantener la autosuficiencia en arroz, incluida la estabilidad de precios. Para que también se pueda seguir logrando el bienestar de los agricultores a través de políticas de financiación adaptativas como ésta», dijo.