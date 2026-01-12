Se puede acceder a 110 servicios en toda Indonesia, ¡gratis!

Jacarta – policia nacional asegúrese de que la línea directa de la policía o el servicio del centro de contacto 110 Todas las personas en Indonesia pueden acceder a él sin costo alguno.

Lea también: Última actualización sobre la situación de Irán tras el estallido de disturbios masivos



Jefe de la Oficina de Información Pública (Karopenmas) de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, General de Brigada Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dijo en Yakarta el lunes que el servicio 110 es el canal oficial de la Policía Nacional preparado para responder a las necesidades de la comunidad dondequiera que se encuentre.

Para acceder, dijo, la gente sólo necesita llamar al 110 a través de teléfono móvil o fijo.

Lea también: Korlantas despliega drones ETLE para monitorear a los infractores del tráfico aéreo



«Las personas que posteriormente realicen llamadas al número de acceso 110 serán conectadas directamente con un operador que les prestará servicios en forma de información, denuncias y denuncias», afirmó.

Lea también: La policía habla abiertamente sobre el entusiasmo por el informe a Pandji Pragiwaksono sobre el material de stand up ‘Mens Rea’



En este servicio, Polri también ha preparado un sistema de aplicación integrado que permite registrar digitalmente cada interacción entre el público y Polri para que ésta pueda controlar la respuesta a las necesidades de la comunidad.

Además, generales la policia La estrella también dijo que el servicio 110 era una forma del compromiso de Polri de brindar servicios rápidos, fáciles y receptivos.

«La presencia del servicio de contact center 110 Polri tiene como objetivo satisfacer las esperanzas y necesidades de todas las personas en todas partes», afirmó.

A través de este servicio, dijo, la Policía Nacional espera que la ciudadanía pueda sentir cada vez más la presencia del Estado, especialmente al brindar protección, orientación y servicio de manera rápida y profesional.

Anteriormente, el Jefe de la Policía Nacional, General Pol. Listyo Sigit Prabowo ordenó acelerar la respuesta del servicio de emergencia 110 y ampliar la supervisión Propam basada en digital para mejorar la calidad de los servicios públicos de Polri.

Dijo que el servicio 110 debe ser un medio de fácil acceso para la ciudadanía cuando necesite presencia policial.

La aceleración del servicio también se lleva a cabo mediante mejoras en los sistemas digitales, integración de datos y monitoreo automático para que los informes puedan enviarse rápidamente a los oficiales de campo. (Hormiga)