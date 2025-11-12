Se publican nuevas clasificaciones de la CFP; Georgia sigue siendo el equipo número 5 y seis de la SEC ‘dentro’

Es la Semana 12 de la temporada de fútbol americano universitario, y eso significa que el comité de playoffs comienza a reunirse semanalmente para decidir cuáles son los 25 mejores equipos del país. En la interpretación más reciente del Juego de fútbol universitarioclasificaciones f, el bulldog de georgias permanecen en el puesto 5 y seis equipos de la SEC están entre los 12 primeros: Texas A&M, Alabama, Georgia, Ole Miss, Texas y Oklahoma.

Georgia se enfrentará a los Texas Longhorns en un enfrentamiento entre los 10 mejores este sábado, lo que parece un partido de playoffs para Texas. Texas Tech también se está acercando a los cuatro primeros con su victoria sobre el No. 12 BYU. Ohio State sigue siendo el equipo mejor clasificado del país, e Indiana, Texas A&M y Alabama completan los cuatro primeros. Los cuatro primeros clasificados reciben un adiós.

Más fútbol americano universitario en Heavy: Los comentarios recientes de Mike Norvell de FSU deberían dejar a los fanáticos desconcertados

Nuevos enfrentamientos de playoffs de fútbol universitario

Si la PPC comenzara mañana, Georgia (5) se enfrentaría a BYU (12). Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas clasificaciones iniciales seguramente cambiarán, ya que el comité de playoffs no incluyó a un equipo del grupo de cinco entre los 12 primeros todavía, pero una vez que el campeón de la AAC sea coronado, es probable que ese equipo también esté incluido.

Otros enfrentamientos: Oklahoma (11) contra Texas Tech (6), Ole Miss (7) contra Texas (10), Oregon (8) contra Notre Dame (9)

Es digno de mención que el comité parece estar favoreciendo a la SEC en este momento. La SEC es una conferencia llena de acción, con pesos pesados ​​en la cima. Tanto Alabama como Texas A&M están invictos en la SEC, y la única derrota de Georgia es ante Alabama. Pero otros equipos como Texas y Ole Miss continúan presentando grandes casos de por qué también deberían participar. Los Longhorns tendrán la oportunidad de demostrar su valía contra Georgia y Texas A&M.

Entonces, la realidad es que el top 12 que ves ahora seguramente cambiará drásticamente. BYU probablemente tendría que ganar su conferencia, y el estatus de Miami también cambiaría si no gana la ACC.

¿Qué significa esto para Georgia?

Para los Georgia Bulldogs, estas nuevas clasificaciones significan algunas cosas. En primer lugar, su oponente puede cambiar dependiendo de en qué grupo de cinco equipos termine. Sin embargo, si permanecen entre los 8 primeros, Georgia albergará un partido de playoffs en el estadio Sanford.

Si Georgia pierde uno de sus últimos tres partidos, es probable que su clasificación también cambie. Los Bulldogs tienen un gran currículum, por lo que pasar a Georgia Tech o Texas no los eliminará por completo de la clasificación, pero puede cambiar su destino.

Solo hay tres equipos de fútbol universitario que permanecen invictos: Ohio State, Indiana y Texas A&M.

Será interesante durante las próximas semanas ver cómo continúa desarrollándose la clasificación de los playoffs de fútbol universitario a medida que fichas de dominó más grandes comiencen a caer o otros equipos intenten fortalecer su caso en la mente del comité.

Más fútbol americano universitario en Heavy: Los Georgia Bulldogs brindan actualizaciones clave sobre lesiones antes del enfrentamiento vs. Cuernos largos de Texas