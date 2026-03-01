Se proyecta que los Steelers agreguen una ‘seguridad contundente’ para reforzar la secundaria

El Acereros de Pittsburgh Casi tendrá un cuerpo técnico defensivo completamente nuevo para la temporada 2026 de la NFL. Pero eso no significa que el equipo no pueda volver a explorar soluciones a corto plazo para la secundaria. Una posibilidad que está surgiendo en los rumores es la seguridad. Jaquan Brisker.

Aaron Schatz de ESPN predijo el viernes que los Steelers firmarán a Brisker en 2026 NFL agencia libre.

«Los profundos de la temporada pasada en Pittsburgh son agentes libres con la excepción de DeShon Elliott y, si quieres considerarlo un safety, jalen ramsey. Es por eso que los Steelers necesitan atacar a esta clase repleta de agentes libres de seguridad”. escribió Schatz.

«Brisker puede jugar profundo o en el área, y es un profundo contundente que encajará con la personalidad defensiva de los Steelers. se perdió 12 juegos en la temporada 2024 debido a una conmoción cerebral, pero tuvo al menos 90 tacleadas combinadas en cada una de sus tres temporadas saludables en la NFL. A lo largo de su carrera, Brisker ha registrado siete capturas, cuatro intercepciones y cuatro balones sueltos forzados”.

En 2025, Jugó más enérgico 17 partidos por primera vez en su carrera con el Osos de chicago. Publicó 93 tacleadas combinadas, incluida una tacleada por pérdida.

Brisker también tuvo ocho defensas de pase, tres golpes al mariscal de campo y una intercepción.

¿Podrían los Steelers apuntar al safety Jaquan Brisker?

Schatz parece ver a Brisker como una cultura que encaja en Pittsburgh tanto como un plan.

Un año después de que los Steelers tuvieran su peor defensa estadística en 30 años, a la unidad le vendría bien alguien que se pareciera a un “defensor de los Steelers”. El gerente general Omar Khan podría encontrar eso con Brisker mientras reemplaza a los profundos agentes libres sin restricciones del equipo.