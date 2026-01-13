Se proyecta que la JCI será propensa a mayores correcciones; consulte 5 recomendaciones para acciones con potencial de ganancias

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se prevé que experimente una mayor corrección en la sesión de negociación del martes 13 de enero de 2026. Anteriormente, el JCI cayó un 0,58 por ciento hasta el nivel de 8.884,72.

Lea también: La JCI abre en verde y tiene potencial para seguir fortaleciéndose cuando las bolsas de valores asiáticas varían



Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que la JCI experimentó una corrección significativa en la sesión de negociación del lunes 12 de enero de 2026. Cuando el movimiento probó su soporte en el nivel 8,714, luego se fortaleció (rebote).

«Actualmente la tendencia tiende a ser bajista hasta que el JCI pueda superar los 8.973», explicó Iván, citado en su investigación diaria, el martes 13 de enero de 2026.

Lea también: La JCI está lista para fortalecerse más; consulte 5 recomendaciones de acciones seleccionadas por analistas



Los puntos de soporte de la JCI se encuentran en los niveles 8.714, 8.599 y 8.493. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en las zonas 8.973, 9.052, 9.123 y 9.169.



Ilustración de la JCI Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A

Lea también: JCI cierra con 11 puntos antes del fin de semana, compruebe que 3 acciones imprimen los saltos más altos



Además, Iván predijo una serie de acciones con beneficios potenciales que sería interesante para los inversores seguir de cerca. Aquí hay cinco recomendaciones de acciones la elección:

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 1,840-1,870

Precio objetivo: 2.120

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 8.500

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 5,300-5,500

Precio objetivo: 6.800

PT Indosat Tbk (ISAT)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 2,020-2,120

Precio objetivo: 2.460

Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 580-600

Precio objetivo: 750