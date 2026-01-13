Se proyecta que la JCI será propensa a mayores correcciones; consulte 5 recomendaciones para acciones con potencial de ganancias

Martes 13 de enero de 2026 – 08:44 WIB
Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se prevé que experimente una mayor corrección en la sesión de negociación del martes 13 de enero de 2026. Anteriormente, el JCI cayó un 0,58 por ciento hasta el nivel de 8.884,72.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que la JCI experimentó una corrección significativa en la sesión de negociación del lunes 12 de enero de 2026. Cuando el movimiento probó su soporte en el nivel 8,714, luego se fortaleció (rebote).
«Actualmente la tendencia tiende a ser bajista hasta que el JCI pueda superar los 8.973», explicó Iván, citado en su investigación diaria, el martes 13 de enero de 2026.
Los puntos de soporte de la JCI se encuentran en los niveles 8.714, 8.599 y 8.493. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en las zonas 8.973, 9.052, 9.123 y 9.169.
Además, Iván predijo una serie de acciones con beneficios potenciales que sería interesante para los inversores seguir de cerca. Aquí hay cinco recomendaciones de acciones la elección:
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 1,840-1,870
- Precio objetivo: 2.120
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 8.500
PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 5,300-5,500
- Precio objetivo: 6.800
PT Indosat Tbk (ISAT)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 2,020-2,120
- Precio objetivo: 2.460
Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 580-600
- Precio objetivo: 750
