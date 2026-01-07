Se proyecta que la JCI pise el acelerador hasta el nivel 9.000, un analista filtra 5 acciones con potencial de ganancias

Jueves 8 de enero de 2026 – 06:55 WIB
Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) proyectado continuar reli rápidamente hacia el nivel de 9.000 en la sesión de negociación del jueves 8 de enero de 2026. Anteriormente, el JCI se estacionó en el nivel de 8.944,81 después de fortalecerse un 0,13 por ciento al final de la negociación el 7 de enero de 2026.
Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, comentó que la JCI logró penetrar la zona de 8.941 como punto de resistencia. A corto plazo, la tendencia alcista del JCI sigue siendo bastante fuerte siempre que no caiga por debajo de 8839.
«El próximo aumento objetivo está en los niveles 8.996 y 9.052», dijo Iván citado en su investigación diaria el jueves 8 de enero de 2026.
Los puntos de soporte de la JCI se encuentran en los niveles 8.839, 8.714, 8.599 y 8.493. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.996, 9.052, 9.123 y 9.169.
Además, Iván reveló una serie de acciones de posibles emisores. cómo. Aquí hay cinco recomendaciones de acciones que los inversores deben seguir.
PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)
- Recomendación: tomar ganancias
- Precio objetivo: 2.050
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 1,840-1,870
- Precio objetivo: 2.120
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)
- Recomendación: compra acumulativa
- Área de compra: 4.000-4.100
- Precio objetivo: 4.410
PT Indah Kiat Papel de pulpa Tbk (INKP)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 9,200-9,550
- Precio objetivo: 10.000
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 2,300-2,400
- Precio objetivo: 2.960
VIVA.co.id
7 de enero de 2026