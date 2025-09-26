Se proyecta que JCI se diga, monitorear 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Viernes 26 de septiembre de 2025 – 07:46 Wib
Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Se predice que rechazará la negociación el viernes 26 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, Ihsg se desplomó 1.06 por ciento a 8,040.66 posiciones.
El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el JCI tiene el potencial de continuar la tendencia hasta 8,246 si permanece por encima de 8,005.
Por el contrario, si se mueve debajo del área, habrá una corrección de onda IV para probar el siguiente soporte al nivel de 7,940.
«La existencia de una penetración bajo 8005 indica el potencial cambiar Tendencias «, dijo Ivan en su declaración, el viernes 26 de septiembre de 2025.
Ivan estableció el punto de apoyo JCI en un área de 8,005, 7,940, 7,821 y 7,742. Mientras que los puntos de resistencia están en los niveles 8,146, 8,246, 8,300 y 8,394.
Además, Ivan predice la oportunidad de tener la oportunidad cómo. Siguiente Recomendaciones de stock Lo cual es digno de invertir en inversores:
PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)
- Recomendaciones: compra acumulativa
- Área de compra: 1.160-1,180
- Precio objetivo: 1.315
PT Bank Asia Central TBK (BBCA)
- Recomendaciones: compra acumulativa
- Área de compra: 7,300-7,450
- Precio objetivo: 8,275
PT Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 4.500-4,650
- Precio objetivo: 5.025
PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 9,200-9,400
- Precio objetivo: 9,900
PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 1.860
