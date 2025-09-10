Se proyecta que JCI ingrese a la fase de consolidación, verifique 3 acciones potenciales de las opciones de analistas

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) estimado para comenzar a entrar en la etapa consolidación En el comercio del miércoles 10 de septiembre de 2025. El movimiento de este índice continuó la tendencia de corrección aguda que ocurrió después de Purbaya Yudhi Sadewa? Reemplazo de la posición de Sri Mulyani como Ministro de Finanzas (Menkeu).

«Técnicamente, el JCI formó la fase de consolidación bajista respaldada por STOCHASTIC y RSI que mostró señales negativas», dijo el analista senior de mercado Mirae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, citado de su investigación, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Nafan reveló que el mercado medio espera la dirección de política del nuevo Ministro de Finanzas que puede proporcionar un catalizador positivo para la economía de la nación. Especialmente Acción de venta (Venta neta) Extranjera en los últimos dos días que alcanzan alrededor de RP5 billones, lo que es muy oneroso para el rendimiento del JCI.

Según él, la acción de vender por inversores extranjeros También influenciado por la dinámica de la reorganización del gabinete el lunes pasado, lo que hizo que Sri Mulyani fuera reemplazado por Purbaya para convertirse en el tesorero del estado. También destacó el rendimiento histórico del CSPI en los últimos cinco años en promedio negativo.



Asiático comparte las ilustraciones disminuyendo

«Con suerte, se espera que la expectativa de la política de reducción de tasas de interés de la Fed de 25 pb (puntos base) este mes reduzca la agitación del mercado en el país más profundamente», dijo Nafan.

Nafan estableció puntos de apoyo para las sesiones comerciales de hoy en 7,562 y 7,460 niveles. Mientras tanto, el punto de resistencia en el área de 7,698 y 7,754.

Además, Nafan ‘predijo’ a varios emisores de acciones que tenían un rendimiento ordenado. Recomendaciones de stock Las opciones se estima que tienen un CUAN potencial, que incluye:

PT Elang Mahkota Teknologi TBK (EMTK)

Recomendaciones: Agregar

Área de compra: 1.200-1,250

Precio objetivo: 1,285, 1,320 y 1,505

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 1.180-1,240

Precio objetivo: 1,265, 1,305 y 1,365

PT Surya Citra Media TBK (SCMA)

Recomendaciones: Agregar

Área de compra: 304-318

Precio objetivo: 326, 334 y 370