Se proyecta que JCI fluctúe, la oportunidad de recuperarse está abierta en medio del sentimiento político y el precio del oro

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) proyectado para fluctuar en la negociación el martes 2 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI había tocado el área de 7,547 y cerró un 1,21 por ciento a 7,736.07.

El analista de Phintraco Sekuritas destaca las preocupaciones sobre la condición seguridad Y la política doméstica sigue siendo un sentimiento negativo. Sin embargo, la caza de gangas comienza en las acciones que descendieron.

El aumento en los precios mundiales del oro también fomenta las compras en acciones de Oro Commodity. Las acciones del sector tecnológico experimentan la corrección más grande.

Técnicamente, los indicadores MACD y RSI estocásticos no han mostrado signos de inversión de dirección. Pero el RSI estocástico en el área de sobrevendido y la acumulación de compras a nivel de soporte, indica el potencial de técnico rebote.



Los estudiantes vienen al DPR para una manifestación para que se cierren las carreteras de peaje en la ciudad.

«Las oportunidades de rebote se confirmarán si el JCI puede sobrevivir por encima del nivel de 7,780. Por lo tanto, se estima que el JCI aún fluctuará en el rango de 7550-7780», se cotizará la estimación de los valores de Phintraco de su investigación, el martes 2 de septiembre, 2025.

El analista senior del mercado Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta también acordó que el mercado continuó examinando el papel del gobierno en el mantenimiento de la estabilidad política y de seguridad en el país. Según él, si comienza a ser propicio, se puede cumplir la estabilidad del crecimiento económico en el país.

NAFAN estableció el punto de soporte de JCI en 7,571 y 7,731 niveles. Mientras que los puntos de resistencia están en el área de 7.803 y 7.887.

Además, Nafan también reveló una serie de emisores de acciones que eran apropiados para que los inversores observaran. Lista Recomendaciones de stock que se calcula en el que incluye:

PT Bank BTPN Syariah TBK (BTPS)

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 1.380-1,480

Precio objetivo: 1,490, 1,545 y 1,730

Pt Rukun Raharja Tbk (Raja)

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 2,400-2,600

Precio objetivo: 2,690, 2,910 y 3.730

PT Triputra Agro Persada TBK (TAPG)

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 1.380-1,440

Precio objetivo: 1.450, 1,480 y 1,555