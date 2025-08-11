Se proyecta que IHSG será lento.

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Proyectado para moverse varía tiende debilitado En la negociación del lunes 11 de agosto de 2025. En el cierre los fines de semana, el JCI ganó 0.58 por ciento a 7,533.38.

La analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló que el potencial para el JCI inmediatamente comenzó la Subwave V y arriba durante su cierre diario todavía estaba por encima de la línea SMA-20. Sin embargo, en este momento el JCI tiende a experimentar presión Acción de venta Al acercarse a la resistencia más cercana en Levsl 7.667.

«Por lo tanto, se estima que el JCI todavía está en la fase de consolidación o la corrección de subwave IV que no ha terminado», explicó Ivan en su investigación, lunes 11 de agosto de 2025.

En línea con la predicción de Ivan, CGS International Sekuritas destacó la acción de venta por inversores extranjeros Conviértete en un catalizador negativo para el JCI. Además, el fortalecimiento de la mayoría de los índices en el intercambio de Wall Street y el aumento de los precios de varios productos, como CPO, carbón, níquel, oro y cobre, se predice que es un sentimiento positivo en el mercado.



Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,432, 7,354 y 7,271 niveles. Mientras tanto, los puntos de resistencia en el área de 7,667, 7,220 y 7,805.

Además, Ivan filtró una serie de emisores de acciones cómo. Recomendaciones de stock Las opciones que deben observar los inversores y los comerciantes incluyen:

PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 1.960

PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.220-1,250

Precio objetivo: 1.395

PT INDAH KIAT PULP PAPEL TBK (TINTP)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 7,800-8,000

Precio objetivo: 8,400

PT Kalbe Farma TBK (KLBF)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.330-1,340

Precio objetivo: 1,435

PT United Tractors TBK (fals)

Recomendaciones: Tome ganancias

Precio objetivo: 24,625